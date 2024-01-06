https://ria.ru/20240106/obstrely-1919936305.html

КНДР второй день подряд ведет обстрелы на границе с Южной Кореей, пишут СМИ

КНДР второй день подряд ведет обстрелы на границе с Южной Кореей, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2024

КНДР второй день подряд ведет обстрелы на границе с Южной Кореей, пишут СМИ

Северная Корея второй день подряд ведет стрельбы береговой артиллерии в районе островов на границе с Южной Кореей, в субботу выпущено более 60 снарядов,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:46

2024-01-06T13:46

2024-01-06T14:22

в мире

кндр (северная корея)

южная корея

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Северная Корея второй день подряд ведет стрельбы береговой артиллерии в районе островов на границе с Южной Кореей, в субботу выпущено более 60 снарядов, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейских военных."Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов, северокорейская армия сегодня около 4-5 вечера (10-11 мск - ред.) выпустила более 60 снарядов из района к северо-западу от островов Ёнпхёндо, все они приземлились в морской буферной зоне к северу от северной разграничительной линии в Жёлтом море", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что в отличие от схожего инцидента, произошедшего накануне, южнокорейские военные не планируют проводить ответные стрельбы.Накануне сообщалось, что Северная Корея произвела более 200 выстрелов береговой артиллерии в пределах установленной межкорейским военным соглашением от 2018 года морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо.

https://ria.ru/20240101/kndr-1919306955.html

кндр (северная корея)

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, кндр (северная корея), южная корея