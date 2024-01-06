https://ria.ru/20240106/mobilizatsiya-1919943198.html
На Украине назвали "мобилизацию" словом года
На Украине назвали "мобилизацию" словом года - РИА Новости, 06.01.2024
На Украине назвали "мобилизацию" словом года
Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года, следует из пресс-релиза словаря. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:42
2024-01-06T14:42
2024-01-06T14:54
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года, следует из пресс-релиза словаря. "Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "мобилизация" словом 2023 года. Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации", - говорится в материале на сайте словаря. Отмечается, что второе место занял термин "контрнаступ" (укр. контрнаступление), который "получил значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и как следствие принес больше фрустрации, чем видимых результатов". "Бронзу" взял термин "уклонист", отмечается в публикации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240102/vs-1919446759.html
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919889525.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
На Украине назвали "мобилизацию" словом года
"Мыслово": мобилизация стала словом года на Украине, на 2-м месте — контрнаступ
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Словарь современного украинского сленга "Мыслово" выбрал термин "мобилизация" словом 2023 года, следует из пресс-релиза
словаря.
"Словарь современного украинского языка и сленга "Мыслово" выбрал слово "мобилизация" словом 2023 года. Термин находился в центре общественной дискуссии в течение всего года с пиковым интересом в декабре, когда правительство внесло в парламент спорный законопроект о мобилизации", - говорится в материале на сайте словаря.
Отмечается, что второе место занял термин "контрнаступ" (укр. контрнаступление), который "получил значительно больше медийной поддержки, чем материально-технического обеспечения, и как следствие принес больше фрустрации, чем видимых результатов".
"Бронзу" взял термин "уклонист", отмечается в публикации.
В Госдуме назвали причину провала "контрнаступления" ВСУ
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин
констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". Как сообщил в декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу
, в ходе своего контрнаступления ВСУ
потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
В Раде заявили, что изменения по мобилизации коснутся мужчин за границей