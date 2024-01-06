В Крыму заявили о готовности принять лидеров дружественных стран
Глава крымского парламента заявил о готовности принять Лукашенко и Си Цзиньпина
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в республике будут рады видеть лидеров дружественных стран мира, в том числе - в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
Ранее сообщалось, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна - все началось с нас".
"Очень хотелось бы видеть в Крыму Александра Григорьевича Лукашенко (президент Белоруссии - ред.). Если говорить о других современных политических лидерах, то был бы рад приветствовать на крымской земле Си Цзиньпина, премьера Индии Моди, президента ЮАР Рамафосу… Одним словом, саммит БРИКС собирается", - сказал Константинов РИА Новости.
По его словам, крымчане с удовольствием видели бы у себя лидеров государств, признавших российский статус полуострова. "Напомню, что это Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Куба. А в принципе - готовы принять и рассмотреть любую заявку от кого угодно. Кроме врагов, естественно. Но они и не попросятся", - подчеркнул глава парламента.