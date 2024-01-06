https://ria.ru/20240106/krym-1919906645.html

В Крыму заявили о готовности принять лидеров дружественных стран

В Крыму заявили о готовности принять лидеров дружественных стран - РИА Новости, 06.01.2024

В Крыму заявили о готовности принять лидеров дружественных стран

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в республике будут рады видеть лидеров дружественных стран мира, в том числе - в рамках... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:33

2024-01-06T09:33

2024-01-06T09:33

республика крым

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в республике будут рады видеть лидеров дружественных стран мира, в том числе - в рамках празднования десятой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Ранее сообщалось, что десятая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна - все началось с нас". "Очень хотелось бы видеть в Крыму Александра Григорьевича Лукашенко (президент Белоруссии - ред.). Если говорить о других современных политических лидерах, то был бы рад приветствовать на крымской земле Си Цзиньпина, премьера Индии Моди, президента ЮАР Рамафосу… Одним словом, саммит БРИКС собирается", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, крымчане с удовольствием видели бы у себя лидеров государств, признавших российский статус полуострова. "Напомню, что это Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Куба. А в принципе - готовы принять и рассмотреть любую заявку от кого угодно. Кроме врагов, естественно. Но они и не попросятся", - подчеркнул глава парламента.

https://ria.ru/20240105/zelenskiy-1919806300.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, владимир константинов