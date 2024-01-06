https://ria.ru/20240106/izrail-1919916287.html

СМИ: Израиль поручил посольствам давить на дипломатов из-за иска ЮАР

СМИ: Израиль поручил посольствам давить на дипломатов из-за иска ЮАР - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: Израиль поручил посольствам давить на дипломатов из-за иска ЮАР

МИД Израиля поручил своим посольствам в других странах оказать давление на дипломатов и политиков, чтобы те выступили с заявлениями против дела ЮАР в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:50

2024-01-06T10:50

2024-01-06T14:08

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. МИД Израиля поручил своим посольствам в других странах оказать давление на дипломатов и политиков, чтобы те выступили с заявлениями против дела ЮАР в Международном суде ООН, по которому Тель-Авив обвиняется в "совершении геноцида" в секторе Газа, сообщил портал Axios со ссылкой на копию телеграммы, к которой он получил доступ. "Мы просим немедленно <...> сделать публичное заявление по следующему принципу: <...> заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные <...> и необоснованные обвинения, выдвинутые против Израиля", — цитирует издание телеграмму, полученную от трех израильских источников. По данным портала, телеграмма, отправленная израильским ведомством в четверг, иллюстрирует план дипломатических действий Тель-Авива в преддверии слушаний в Международном суде ООН: оказать международное давление на суд, чтобы тот не запретил Израилю вести военные действия в анклаве. Израильским посольствам в других странах дали указание попросить дипломатов и политиков на самом высоком уровне "публично признать", что Тель-Авив работает над увеличением гуманитарной помощи Газе и сведением к минимуму ущерба мирному населению анклава. "Послам Израиля также было поручено срочно поработать над получением таких заявлений до слушаний суда. Им сообщили, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху направит такие же письма (с просьбой о поддержке. — Прим. ред.) десяткам мировых лидеров", — подчеркнул Axios. ЮАР в декабре 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении Тель-Авива. Первые слушания назначили на 11-12 января. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только еврейское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 22 тысячи человек, пострадали более 57 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян, еще более пяти тысяч пострадали. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.

https://ria.ru/20240104/oon-1919714802.html

https://ria.ru/20240105/khezbolla-1919845657.html

https://ria.ru/20240105/ataka-1919828290.html

https://ria.ru/20240105/sektor_gaza-1919763671.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, юар, россия, владимир путин, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году