https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html

Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России

Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России - РИА Новости, 06.01.2024

Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России

Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:26

2024-01-06T18:26

2024-01-06T21:00

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге."Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими", — говорит знаменитость на видео. Ивлеева добавила, что считает зимние каникулы отличной возможностью, чтобы перезагрузиться и набраться сил. "Рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с родными. До скорой встречи", — заключила блогер.Ранее в СМИ появилась информация, что вскоре после скандала, вызванного "голой вечеринкой", ее организатор Анастасия Ивлеева уехала в Дубай. Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали обычные люди и знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240106/reper-1919965106.html

https://ria.ru/20240105/sobchak-1919810676.html

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новости шоу-бизнеса, знаменитости, анастасия ивлеева, россия, санкт-петербург, дубай