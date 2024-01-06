https://ria.ru/20240106/ivleeva-1919967597.html
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России - РИА Новости, 06.01.2024
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T18:26
2024-01-06T18:26
2024-01-06T21:00
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге."Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими", — говорит знаменитость на видео. Ивлеева добавила, что считает зимние каникулы отличной возможностью, чтобы перезагрузиться и набраться сил. "Рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с родными. До скорой встречи", — заключила блогер.Ранее в СМИ появилась информация, что вскоре после скандала, вызванного "голой вечеринкой", ее организатор Анастасия Ивлеева уехала в Дубай. Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали обычные люди и знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других. Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, анастасия ивлеева, россия, санкт-петербург, дубай
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Анастасия Ивлеева, Россия, Санкт-Петербург, Дубай
Ивлеева ответила на слухи о "бегстве" из России
Анастасия Ивлеева опровергла слухи о том, что уехала из России в Дубай
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Блогер, телеведущая и актриса Анастасия Ивлеева сообщила
в своем Telegram-канале, что проводит новогодние праздники в Санкт-Петербурге.
«
"Передаю вам морознейший привет из города Санкт-Петербург. Здесь я провожу свои праздники с семьей, с друзьями, с близкими", — говорит знаменитость на видео.
Ивлеева добавила, что считает зимние каникулы отличной возможностью, чтобы перезагрузиться и набраться сил.
«
"Рекомендую вам поменьше сидеть в интернете и побольше времени в эти чудесные деньки проводить с родными. До скорой встречи", — заключила блогер.
Ранее в СМИ появилась информация, что вскоре после скандала, вызванного "голой вечеринкой", ее организатор Анастасия Ивлеева уехала в Дубай.
Мероприятие прошло в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря с дресс-кодом "почти без одежды". Его гостями стали обычные люди и знаменитости, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Ольгу Орлову и других.
Несмотря на то что праздник имел статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.
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Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Позже почти все звездные участники "голой вечеринки" разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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