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Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям - РИА Новости, 06.01.2024
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22:43 06.01.2024 (обновлено: 23:50 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/istrebiteli-1919990960.html
Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям
Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям - РИА Новости, 06.01.2024
Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям
Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями, сообщили журналистам правительственные источники по итогам переговоров... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T22:43
2024-01-06T23:50
в мире
турция
греция
сша
реджеп тайип эрдоган
энтони блинкен
кириакос мицотакис
нато
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АФИНЫ, 6 янв - РИА Новости. Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями, сообщили журналистам правительственные источники по итогам переговоров премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Встреча прошла в доме Мицотакиса в Ханье на острове Крит, куда Блинкен прибыл из Стамбула, где он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В повестке переговоров были события на Ближнем Востоке, на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое также включает покупку истребителей F-35. "Греция, как последовательный и надежный партнер и союзник, получит то, что было согласовано", - ответили источники в правительстве на вопрос про направленный Грецией запрос на поставку F-35. По поводу того, что встрече в Греции предшествовал визит Блинкена в Турцию, правительственные чиновники заявили: "Картина говорит сама за себя". Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20 самолетов, и сейчас ждут ответа США. Накануне газета "Катимерини" сообщила, что окончательные решения будут зависеть от финансовых возможностей Афин. "Похоже, что Афины уже движутся к более ограниченному количеству самолетов на первом этапе, а именно 12 вместо 20", - пишет газета. Премьер Мицотакис выражал надежду, что первые F-35 Греция получит в 2028 году. Турция была исключена из программы поставок F-35 в наказание за покупку российских ЗРК С-400. Греческие СМИ перед турне Блинкена сообщили, что США используют поставки истребителей пятого поколения F-35 в Грецию для давления на Турцию с тем, чтобы она не задерживала одобрение членства Швеции в НАТО. Если этого не произойдет, американцы намерены официально уведомить конгресс о продаже F-35 Греции, даже если такое развитие событий вызовет недовольство в Анкаре. Американская администрация старалась не допускать большого технологического разрыва в поставках вооружений Турции и Греции. Однако Вашингтон, несмотря на первоначальные заверения, по сути, увязал согласие на поставку F-35 Афин с запросом Анкары на поставку новых F-16 и модернизацию старых. Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция не прекратит нарушать воздушное пространство Греции. В последнее время США увязывают продажу самолетов с одобрением Турцией членства Швеции в НАТО. Для одобрения заявки Турция требует от властей Швеции выполнить свои обещания в борьбе с терроризмом, в частности, выдать Турции более 70 террористов, связанных с РПК и FETÖ (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и организация Фетхуллаха Гюлена) и левыми организациями. Эрдоган заявлял, что Анкара по-прежнему видит "террористов, гуляющих по улицам Стокгольма". Комиссия по иностранным делам парламента Турции 26 декабря 2023 года большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако конкретная дата ратификации членства Швеции в НАТО для голосования на Генеральной ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции пока не определена, но ясно, что Анкара не будет торопить этот процесс, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе страны. Президент Турции Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США в сделке по F-16 найдут отражение в рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.
https://ria.ru/20240106/otpravka-1919948086.html
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в мире, турция, греция, сша, реджеп тайип эрдоган, энтони блинкен, кириакос мицотакис, нато, f-35, f-16, с-400 «триумф»
В мире, Турция, Греция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Энтони Блинкен, Кириакос Мицотакис, НАТО, F-35, F-16, С-400 «Триумф»
Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям

Греция получит истребители F-35 от США в соответствии с договоренностями

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. KingАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Joshua D. King
Американский истребитель F-35A Lightning II. Архивное фото
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АФИНЫ, 6 янв - РИА Новости. Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями, сообщили журналистам правительственные источники по итогам переговоров премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена.
Встреча прошла в доме Мицотакиса в Ханье на острове Крит, куда Блинкен прибыл из Стамбула, где он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
В повестке переговоров были события на Ближнем Востоке, на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое также включает покупку истребителей F-35.
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Вчера, 15:13
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"Греция, как последовательный и надежный партнер и союзник, получит то, что было согласовано", - ответили источники в правительстве на вопрос про направленный Грецией запрос на поставку F-35.
По поводу того, что встрече в Греции предшествовал визит Блинкена в Турцию, правительственные чиновники заявили: "Картина говорит сама за себя".
Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20 самолетов, и сейчас ждут ответа США. Накануне газета "Катимерини" сообщила, что окончательные решения будут зависеть от финансовых возможностей Афин. "Похоже, что Афины уже движутся к более ограниченному количеству самолетов на первом этапе, а именно 12 вместо 20", - пишет газета.
Премьер Мицотакис выражал надежду, что первые F-35 Греция получит в 2028 году.
Турция была исключена из программы поставок F-35 в наказание за покупку российских ЗРК С-400.
Греческие СМИ перед турне Блинкена сообщили, что США используют поставки истребителей пятого поколения F-35 в Грецию для давления на Турцию с тем, чтобы она не задерживала одобрение членства Швеции в НАТО. Если этого не произойдет, американцы намерены официально уведомить конгресс о продаже F-35 Греции, даже если такое развитие событий вызовет недовольство в Анкаре.
Американская администрация старалась не допускать большого технологического разрыва в поставках вооружений Турции и Греции. Однако Вашингтон, несмотря на первоначальные заверения, по сути, увязал согласие на поставку F-35 Афин с запросом Анкары на поставку новых F-16 и модернизацию старых.
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5 января, 08:00
Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция не прекратит нарушать воздушное пространство Греции.
В последнее время США увязывают продажу самолетов с одобрением Турцией членства Швеции в НАТО.
Для одобрения заявки Турция требует от властей Швеции выполнить свои обещания в борьбе с терроризмом, в частности, выдать Турции более 70 террористов, связанных с РПК и FETÖ (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и организация Фетхуллаха Гюлена) и левыми организациями. Эрдоган заявлял, что Анкара по-прежнему видит "террористов, гуляющих по улицам Стокгольма".
Комиссия по иностранным делам парламента Турции 26 декабря 2023 года большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако конкретная дата ратификации членства Швеции в НАТО для голосования на Генеральной ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции пока не определена, но ясно, что Анкара не будет торопить этот процесс, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе страны.
Президент Турции Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США в сделке по F-16 найдут отражение в рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Южная Корея закупит у США еще 20 истребителей, пишут СМИ
27 декабря 2023, 23:28
 
В миреТурцияГрецияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганЭнтони БлинкенКириакос МицотакисНАТОF-35F-16С-400 «Триумф»
 
 
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