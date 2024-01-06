https://ria.ru/20240106/istrebiteli-1919990960.html

Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям

Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям - РИА Новости, 06.01.2024

Источники: Греция получит истребители F-35 согласно договоренностям

Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями, сообщили журналистам правительственные источники по итогам переговоров... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T22:43

2024-01-06T22:43

2024-01-06T23:50

в мире

турция

греция

сша

реджеп тайип эрдоган

энтони блинкен

кириакос мицотакис

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770610706_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_d4902f79441f7c9cb02c25aa2af283ba.jpg

АФИНЫ, 6 янв - РИА Новости. Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями, сообщили журналистам правительственные источники по итогам переговоров премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Встреча прошла в доме Мицотакиса в Ханье на острове Крит, куда Блинкен прибыл из Стамбула, где он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В повестке переговоров были события на Ближнем Востоке, на Украине и стратегическое сотрудничество между Грецией и США, которое также включает покупку истребителей F-35. "Греция, как последовательный и надежный партнер и союзник, получит то, что было согласовано", - ответили источники в правительстве на вопрос про направленный Грецией запрос на поставку F-35. По поводу того, что встрече в Греции предшествовал визит Блинкена в Турцию, правительственные чиновники заявили: "Картина говорит сама за себя". Греция в конце июня 2022 года направила США официальное письмо-запрос на покупку эскадрильи истребителей пятого поколения F-35. Афины намерены приобрести 20 самолетов F-35, а впоследствии еще 20 самолетов, и сейчас ждут ответа США. Накануне газета "Катимерини" сообщила, что окончательные решения будут зависеть от финансовых возможностей Афин. "Похоже, что Афины уже движутся к более ограниченному количеству самолетов на первом этапе, а именно 12 вместо 20", - пишет газета. Премьер Мицотакис выражал надежду, что первые F-35 Греция получит в 2028 году. Турция была исключена из программы поставок F-35 в наказание за покупку российских ЗРК С-400. Греческие СМИ перед турне Блинкена сообщили, что США используют поставки истребителей пятого поколения F-35 в Грецию для давления на Турцию с тем, чтобы она не задерживала одобрение членства Швеции в НАТО. Если этого не произойдет, американцы намерены официально уведомить конгресс о продаже F-35 Греции, даже если такое развитие событий вызовет недовольство в Анкаре. Американская администрация старалась не допускать большого технологического разрыва в поставках вооружений Турции и Греции. Однако Вашингтон, несмотря на первоначальные заверения, по сути, увязал согласие на поставку F-35 Афин с запросом Анкары на поставку новых F-16 и модернизацию старых. Турция добивается разрешения США на продажу 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. Палата представителей конгресса в июле 2022 года приняла поправку к оборонному бюджету, которая запрещает администрации США продавать Турции новые самолеты F-16 и компоненты для их модернизации до тех пор, пока Турция не прекратит нарушать воздушное пространство Греции. В последнее время США увязывают продажу самолетов с одобрением Турцией членства Швеции в НАТО. Для одобрения заявки Турция требует от властей Швеции выполнить свои обещания в борьбе с терроризмом, в частности, выдать Турции более 70 террористов, связанных с РПК и FETÖ (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана и организация Фетхуллаха Гюлена) и левыми организациями. Эрдоган заявлял, что Анкара по-прежнему видит "террористов, гуляющих по улицам Стокгольма". Комиссия по иностранным делам парламента Турции 26 декабря 2023 года большинством голосов одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО. Однако конкретная дата ратификации членства Швеции в НАТО для голосования на Генеральной ассамблее Великого национального собрания (парламента) Турции пока не определена, но ясно, что Анкара не будет торопить этот процесс, сообщил РИА Новости источник в законодательном органе страны. Президент Турции Эрдоган ранее заявил, что позитивные сдвиги США в сделке по F-16 найдут отражение в рассмотрении турецким парламентом протокола о членстве Швеции в НАТО.

https://ria.ru/20240106/otpravka-1919948086.html

https://ria.ru/20240105/mig-19-1915579731.html

https://ria.ru/20231227/f-35a-1918590447.html

турция

греция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, греция, сша, реджеп тайип эрдоган, энтони блинкен, кириакос мицотакис, нато, f-35, f-16, с-400 «триумф»