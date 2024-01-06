https://ria.ru/20240106/genotsid-1919967752.html

В Совфеде призвали уточнить понятие "геноцид" в международном праве

В Совфеде призвали уточнить понятие "геноцид" в международном праве - РИА Новости, 06.01.2024

В Совфеде призвали уточнить понятие "геноцид" в международном праве

Понятие "геноцид" в международном праве необходимо уточнить, так как оно было предложено еще в прошлом веке касательно действий нацистов против евреев, заявил... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:16

2024-01-06T18:16

2024-01-06T18:16

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Понятие "геноцид" в международном праве необходимо уточнить, так как оно было предложено еще в прошлом веке касательно действий нацистов против евреев, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя непризнание геноцидом действий ЦАХАЛ в Газе Германией и США. ЮАР в пятницу подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что его ведомство не видит признаков геноцида в секторе Газа и считает приоритетом гуманитарную помощь жителям региона. Официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер также заявил, что Германия не считает, что Израиль осуществляет геноцид палестинцев в ходе военной операции в секторе Газа. "С моей точки зрения, независимо от итогов этого дела необходимо уточнить понятие "геноцид" в международном праве, которое было предложено Рафаэлем Лемкиным ещё в 40-е годы XX века применительно к преступлениям нацистской Германии против (!) евреев. Очевидно, что в современных реалиях многие государства совершают деяния, которые балансируют между расовой дискриминацией, этноцидом и собственно геноцидом (как наиболее тяжелой формой преступления). В этой части международному праву требуется более четкая градация", — написал Косачев.Сенатор также отметил, что госдеп США и МИД ФРГ не привели никаких юридических оснований для аргументации их позиции касательно признания действий ЦАХАЛ геноцидом. "Запад не в первый раз использует международное право, будто бы это не сложная система правовых норм, а примитивный набор слов для заголовков в СМИ. Достаточно громко ляпнуть, мол, "в Палестине не геноцид", а "на Украине - геноцид", и вот у западного обывателя складывается "нужное" представление о происходящих событиях", — подчеркнул Косачев. Он также добавил, что согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года под геноцидом понимаются "действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую", включая "убийство членов такой группы" (статья 2). "Что касается ЦАХАЛ, то с каких это пор официальная армия страны имеет иммунитет от применения конвенций? В силу правил о присвоении поведения действия армии, равно как и любой другой государственной организации, является поведением государства. В Конвенции о геноциде лица, совершающие геноцид, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами (статья 4)", — объяснил политик. По словам Косачева, решение о применимости этой конвенции к действиям Израиля будет решать Международный суд ООН по иску ЮАР. "Ответчик (Израиль) явно нервничает. По некоторым данным, МИД Израиля спустил директиву всем своим дипломатам оказывать противодействие иску ЮАР, чтобы Суд признал, что израильские военные действуют в секторе в соответствии с международным правом", - добавил парламентарий. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

https://ria.ru/20231108/politika-1907971343.html

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

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