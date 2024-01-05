https://ria.ru/20240105/zasedanie-1919858066.html

Под Новороссийском состоялось заседание Совета технополиса "ЭРА"

Под Новороссийском состоялось заседание Совета технополиса "ЭРА" - РИА Новости, 05.01.2024

Под Новороссийском состоялось заседание Совета технополиса "ЭРА"

Выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА" Минобороны РФ состоялось на базе военного полигона "Раевский" под Новороссийском, участники... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T18:54

2024-01-05T18:54

2024-01-05T19:09

безопасность

технологии

россия

денис мантуров

курчатовский институт

михаил ковальчук

руслан цаликов

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА" Минобороны РФ состоялось на базе военного полигона "Раевский" под Новороссийском, участники обсудили разработку средств борьбы с беспилотниками, сообщили в министерстве. "На базе военного полигона "Раевский" под Новороссийском состоялось выездное заседание Совета Военного инновационного технополиса "ЭРА" Министерства обороны Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что заседание прошло под руководством председателя Совета – вице-премьера, министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, научного руководителя Технополиса – президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука и первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. В рамках мероприятия членам Совета показали разработанные резидентами и предприятиями-участниками ВИТ "ЭРА" средства борьбы с беспилотниками. Участники ознакомились с техническими возможностями современных и перспективных комплексов противодействия БПЛА в ходе демонстрации на полигоне тактических эпизодов с применением беспилотников различного типа. Как отмечают в Минобороны, представленные комплексы способны обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от БПЛА самолетного, вертолетного и мультироторного типов, а также FPV-дронов, в том числе в условиях недостаточной оптической видимости. "Часть из показанных устройств уже проходит апробацию в зоне специальной военной операции, другие находятся на финальной стадии разработки", - подчеркнули в министерстве. Также, по данным ведомства, на полигоне состоялась стратегическая сессия по вопросам разработки и применения средств борьбы с беспилотниками. Участникам были представлены разработки, более половины из которых подготовлены совместно со специалистами технополиса "ЭРА". После апробации и доработки образцы будут направлены в зону СВО, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20240103/armiya-1919564440.html

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Выездное заседание Совета технополиса "ЭРА" на полигоне под Новороссийском На полигоне под Новороссийском, где прошло заседание совета технополиса «ЭРА», продемонстрировали комплексы, способные обеспечивать защиту стационарных и мобильных объектов от БПЛА самолетного, вертолетного и мультироторного типов, а также FPV-дронов. Часть из показанных устройств уже проходит апробацию в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ. 2024-01-05T18:54 true PT1M25S

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безопасность, технологии, россия, денис мантуров, курчатовский институт, михаил ковальчук, руслан цаликов