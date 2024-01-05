"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России
NI: "Ланцеты" продемонстрировали недостаток военной стратегии Запада
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Массовое применение Россией ударных дронов "Ланцет" показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники, говорится в статье The National Interest за авторством Филипа Пилкингтона.
Как пишет автор, в бизнесе существует термин "товаризация": когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар, при этом подобный процесс, по его словам, "по-своему" переживает и военное дело.
"Конфликт на Украине со всей очевидностью показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене", - указывает Пилкингтон.
При этом "самым выдающимся примером" технологии, "товаризировавшейся" в ходе украинского конфликта, стали российские беспилотники "Ланцет" от компании ZALA, простые и скорые в сборке, подчеркивает Пилкингтон. "Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как "Ланцеты" подбивают современные танки вроде немецких "Леопардов 2", стали обычным явлением", - пишет он.
Как заметил Пилкингтон, при сравнении затрат получается "откровенный абсурд": по чистой себестоимости Россия может произвести около 314 "Ланцетов" на каждый немецкий "Леопард", с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вовсе вырастет до 683.
"Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли "Леопард 2" по своим боевым возможностям почти семистам "Ланцетам"? Едва ли", - замечает он.
В результате автор приходит к выводу, что "товаризация" поля боя на Украине ставит под сомнение военную стратегию Запада, во многом сосредоточенную на производстве дорогостоящей техники.
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