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"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России - РИА Новости, 05.01.2024
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01:31 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/zapad-1919758557.html
"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России
"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России - РИА Новости, 05.01.2024
"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России
Массовое применение Россией ударных дронов "Ланцет" показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T01:31
2024-01-05T01:31
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
беспилотник "ланцет"
leopard 2
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Массовое применение Россией ударных дронов "Ланцет" показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники, говорится в статье The National Interest за авторством Филипа Пилкингтона.Как пишет автор, в бизнесе существует термин "товаризация": когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар, при этом подобный процесс, по его словам, "по-своему" переживает и военное дело."Конфликт на Украине со всей очевидностью показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене", - указывает Пилкингтон.При этом "самым выдающимся примером" технологии, "товаризировавшейся" в ходе украинского конфликта, стали российские беспилотники "Ланцет" от компании ZALA, простые и скорые в сборке, подчеркивает Пилкингтон. "Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как "Ланцеты" подбивают современные танки вроде немецких "Леопардов 2", стали обычным явлением", - пишет он.Как заметил Пилкингтон, при сравнении затрат получается "откровенный абсурд": по чистой себестоимости Россия может произвести около 314 "Ланцетов" на каждый немецкий "Леопард", с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вовсе вырастет до 683."Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли "Леопард 2" по своим боевым возможностям почти семистам "Ланцетам"? Едва ли", - замечает он.В результате автор приходит к выводу, что "товаризация" поля боя на Украине ставит под сомнение военную стратегию Запада, во многом сосредоточенную на производстве дорогостоящей техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240102/vsu-1919448979.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", leopard 2
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Беспилотник "Ланцет", Leopard 2
"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России

NI: "Ланцеты" продемонстрировали недостаток военной стратегии Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Массовое применение Россией ударных дронов "Ланцет" показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники, говорится в статье The National Interest за авторством Филипа Пилкингтона.
Как пишет автор, в бизнесе существует термин "товаризация": когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар, при этом подобный процесс, по его словам, "по-своему" переживает и военное дело.
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"Конфликт на Украине со всей очевидностью показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене", - указывает Пилкингтон.
При этом "самым выдающимся примером" технологии, "товаризировавшейся" в ходе украинского конфликта, стали российские беспилотники "Ланцет" от компании ZALA, простые и скорые в сборке, подчеркивает Пилкингтон. "Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как "Ланцеты" подбивают современные танки вроде немецких "Леопардов 2", стали обычным явлением", - пишет он.
Как заметил Пилкингтон, при сравнении затрат получается "откровенный абсурд": по чистой себестоимости Россия может произвести около 314 "Ланцетов" на каждый немецкий "Леопард", с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вовсе вырастет до 683.
"Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли "Леопард 2" по своим боевым возможностям почти семистам "Ланцетам"? Едва ли", - замечает он.
В результате автор приходит к выводу, что "товаризация" поля боя на Украине ставит под сомнение военную стратегию Запада, во многом сосредоточенную на производстве дорогостоящей техники.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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