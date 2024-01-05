https://ria.ru/20240105/zapad-1919758557.html

"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России

"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России - РИА Новости, 05.01.2024

"Откровенный абсурд": на Западе пришли в ужас из-за тактики России

Массовое применение Россией ударных дронов "Ланцет" показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T01:31

2024-01-05T01:31

2024-01-05T01:31

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

беспилотник "ланцет"

leopard 2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg

МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. Массовое применение Россией ударных дронов "Ланцет" показывает недостаток военной стратегии Запада, сосредоточенной на производстве дорогостоящей техники, говорится в статье The National Interest за авторством Филипа Пилкингтона.Как пишет автор, в бизнесе существует термин "товаризация": когда бывший предмет роскоши превращается в повседневный товар, при этом подобный процесс, по его словам, "по-своему" переживает и военное дело."Конфликт на Украине со всей очевидностью показал, что современные боевые действия переживают стремительную товаризацию. Причина отчасти иронична: технологии, изначально разрабатывавшиеся именно для военных целей (например, GPS и передовая электронная оптика), перешли в потребительский сегмент и стали доступнее по цене", - указывает Пилкингтон.При этом "самым выдающимся примером" технологии, "товаризировавшейся" в ходе украинского конфликта, стали российские беспилотники "Ланцет" от компании ZALA, простые и скорые в сборке, подчеркивает Пилкингтон. "Они широко использовались для поражения танков и другой техники ВСУ. Кадры, как "Ланцеты" подбивают современные танки вроде немецких "Леопардов 2", стали обычным явлением", - пишет он.Как заметил Пилкингтон, при сравнении затрат получается "откровенный абсурд": по чистой себестоимости Россия может произвести около 314 "Ланцетов" на каждый немецкий "Леопард", с учетом разницы цен в двух странах эта цифра вовсе вырастет до 683."Напрашивается очевидный вопрос: сравнится ли "Леопард 2" по своим боевым возможностям почти семистам "Ланцетам"? Едва ли", - замечает он.В результате автор приходит к выводу, что "товаризация" поля боя на Украине ставит под сомнение военную стратегию Запада, во многом сосредоточенную на производстве дорогостоящей техники.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240102/vsu-1919448979.html

https://ria.ru/20231228/lantset-1918600805.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, беспилотник "ланцет", leopard 2