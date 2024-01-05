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В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков - РИА Новости, 05.01.2024
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09:03 05.01.2024 (обновлено: 09:19 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/zanos-1919777865.html
В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков
В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков - РИА Новости, 05.01.2024
В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков
В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали сорок водителей-дальнобойщиков из Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:03
2024-01-05T09:19
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали сорок водителей-дальнобойщиков из Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба регионального департамента по ЧС. Указывается, что утром 4 января в ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" в снежном заносе застряли машины. "По прибытии на место происшествия было установлено, что в снежном заносе застряли сорок восемь грузовых автомашин. Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы сорок водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Беларусь и восемь дальнобойщиков - граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении. В ДЧС просят водителей не пренебрегать сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать меры предосторожности на дороге в зимнее время.
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в мире, казахстан, белоруссия
В мире, Казахстан, Белоруссия
В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков

В Казахстане из снежного заноса эвакуировали 40 дальнобойщиков из Белоруссии

© Фото : Департамент по чрезвычайным ситуациям области ЖетісуВ Казахстане из снежного заноса эвакуировали водителей-дальнобойщиков из Белоруссии. 5 января 2024
В Казахстане из снежного заноса эвакуировали водителей-дальнобойщиков из Белоруссии. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу
В Казахстане из снежного заноса эвакуировали водителей-дальнобойщиков из Белоруссии. 5 января 2024
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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали сорок водителей-дальнобойщиков из Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба регионального департамента по ЧС.
Указывается, что утром 4 января в ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" в снежном заносе застряли машины.
"По прибытии на место происшествия было установлено, что в снежном заносе застряли сорок восемь грузовых автомашин. Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы сорок водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Беларусь и восемь дальнобойщиков - граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
В ДЧС просят водителей не пренебрегать сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать меры предосторожности на дороге в зимнее время.
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