В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков
В Казахстане из снежного заноса эвакуировали 40 дальнобойщиков из Белоруссии
© Фото : Департамент по чрезвычайным ситуациям области ЖетісуВ Казахстане из снежного заноса эвакуировали водителей-дальнобойщиков из Белоруссии. 5 января 2024
В Казахстане из снежного заноса эвакуировали водителей-дальнобойщиков из Белоруссии. 5 января 2024
АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали сорок водителей-дальнобойщиков из Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба регионального департамента по ЧС.
Указывается, что утром 4 января в ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" в снежном заносе застряли машины.
"По прибытии на место происшествия было установлено, что в снежном заносе застряли сорок восемь грузовых автомашин. Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы сорок водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Беларусь и восемь дальнобойщиков - граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
В ДЧС просят водителей не пренебрегать сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать меры предосторожности на дороге в зимнее время.