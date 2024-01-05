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В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков

В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков - РИА Новости, 05.01.2024

В Казахстане из снежного заноса спасли 40 белорусских дальнобойщиков

В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали сорок водителей-дальнобойщиков из Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:03

2024-01-05T09:03

2024-01-05T09:19

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АЛМА-АТА, 5 янв - РИА Новости. В Жетысуской области Казахстана из снежного заноса эвакуировали сорок водителей-дальнобойщиков из Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба регионального департамента по ЧС. Указывается, что утром 4 января в ДЧС Жетысуской области поступило сообщение о том, что на автодороге республиканского значения "Ушарал-Достык" в снежном заносе застряли машины. "По прибытии на место происшествия было установлено, что в снежном заносе застряли сорок восемь грузовых автомашин. Принятыми мерами из снежного плена на станцию Достык были эвакуированы сорок водителей-дальнобойщиков - граждан Республики Беларусь и восемь дальнобойщиков - граждан Республики Казахстан", - говорится в сообщении. В ДЧС просят водителей не пренебрегать сообщениями о штормовых предупреждениях и соблюдать меры предосторожности на дороге в зимнее время.

https://ria.ru/20240103/voditel-1919600224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, белоруссия