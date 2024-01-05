https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 05.01.2024
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:14
2024-01-05T18:14
2024-01-05T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_1633:428:3640:1557_1920x0_80_0_0_ed4daa43bb7b55b43a6d2da9ae82181f.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. "В Кривом Роге прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834024033_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_99189aeddb8894d4dec6f6be6ece334f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге
РБК-Украина: в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремел взрыв