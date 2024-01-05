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Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 05.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:14 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 05.01.2024
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге
Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T18:14
2024-01-05T18:14
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. "В Кривом Роге прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кривой рог
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Украина
Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге

РБК-Украина: в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремел взрыв

CC BY 3.0 / Виктор Луцкин / Кривой Рог
Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
CC BY 3.0 / Виктор Луцкин /
Кривой Рог. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале.
«
"В Кривом Роге прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКривой РогДнепропетровская областьУкраина
 
 
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