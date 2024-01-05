https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html

Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге

Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 05.01.2024

Украинское СМИ сообщило о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T18:14

2024-01-05T18:14

2024-01-05T18:14

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины, сообщило агентство "РБК-Украина" в своем Telegram-канале. "В Кривом Роге прозвучал взрыв", - говорится в сообщении агентства. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кривой рог, днепропетровская область, украина