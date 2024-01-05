https://ria.ru/20240105/vstrecha-1919878768.html

Источник: спикер Джонсон еще думает над встречей с Байденом по Украине

Источник: спикер Джонсон еще думает над встречей с Байденом по Украине - РИА Новости, 05.01.2024

Источник: спикер Джонсон еще думает над встречей с Байденом по Украине

Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон пока еще думает над возможностью проведения встречи с президентом США Джо Байденом по запросу... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:31

2024-01-05T23:31

2024-01-05T23:31

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ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон пока еще думает над возможностью проведения встречи с президентом США Джо Байденом по запросу главы Белого дома о дополнительном финансировании, включая помощь Украине, сообщил РИА Новости источник в конгрессе. "Спикер заявил, что все еще взвешивает это", - прокомментировал собеседник агентства сообщения о возможности встречи Джонсона и Байдена по президентскому запросу. Источник добавил, что данная тема в четверг обсуждалась Джонсоном на звонке с членами конгресса, однако сам запрос Байдена пока находится в сенате. Ранее источник РИА Новости в американском конгрессе также сообщил, что переговоры законодателей по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, но прорыва до сих пор не достигнуто. Ранее агентство Блумберг сообщало, что Джонсон может напрямую обсудить с президентом Джо Байденом помощь Украине и миграционный кризис на фоне продолжающихся дебатов в сенате по данным вопросам. По словам источника агентства, Джонсон надеется, что сенат придет к решению, которое бы устроило обе партии. Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от Байдена шагов по охране границы, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. Споры о миграции стали главной причиной, по которой конгрессу до сих пор не удалось согласовать запрос Белого дома о помощи Украине и Израилю. Республиканская оппозиция настаивает, что подходы Байдена делают границу "открытой". В последние месяцы сообщается о рекордных количествах нелегалов, пересекающих границу, в конце декабря патрули оформляли до 10 и более тысяч мигрантов ежедневно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240105/peregovory-1919868975.html

https://ria.ru/20240105/shatdaun-1919861048.html

украина

россия

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в мире, украина, джо байден, нато, россия, сша, майк джонсон, сергей лавров