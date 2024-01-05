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"Уже одобрили". В Киеве сделали шокирующее заявление о ветеранах ВОВ
"Уже одобрили". В Киеве сделали шокирующее заявление о ветеранах ВОВ - РИА Новости, 05.01.2024
"Уже одобрили". В Киеве сделали шокирующее заявление о ветеранах ВОВ
Украинское правительство одобрило выход из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. О проекте закона... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T20:33
2024-01-05T20:33
2024-01-05T20:33
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинское правительство одобрило выход из соглашения стран СНГ о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны. О проекте закона сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук."Одобрен проект закона "О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — написал он в Telegram.По словам Мельничука, положения соглашения либо выполнены, либо "учтены в нормах закона о статусе ветеранов и гарантии их социальной защиты". Он также уточнил, что Украина с 2014 года придерживается "курса на минимизацию участия в деятельности СНГ на любых уровнях".Договор о льготах и материальной помощи ветеранам был подписан 9 декабря 1994 года в Москве. Киев ратифицировал его в апреле 1996 года.
https://ria.ru/20231214/denatsifikatsiya-1915733466.html
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политика, украина, снг, верховная рада украины, москва, киев
Политика, Украина, СНГ, Верховная Рада Украины, Москва, Киев
"Уже одобрили". В Киеве сделали шокирующее заявление о ветеранах ВОВ
В Киеве одобрили выход из соглашения о льготах ветеранам Великой Отечественной