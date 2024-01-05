https://ria.ru/20240105/verbovka-1919776579.html

В МИД рассказали, как планируют решить проблему вербовки террористов в Сети

В МИД рассказали, как планируют решить проблему вербовки террористов в Сети - РИА Новости, 05.01.2024

В МИД рассказали, как планируют решить проблему вербовки террористов в Сети

Российская сторона планирует на международной арене решить проблему вербовки террористов и экстремистов в интернете через включение специальных положений в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:53

2024-01-05T08:53

2024-01-05T08:53

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

технологии

россия

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская сторона планирует на международной арене решить проблему вербовки террористов и экстремистов в интернете через включение специальных положений в конвенцию о борьбе с информпреступностью, об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. По данным экспертов, вербовка террористов и экстремистов, на современном этапе на 95% перешла в интернет. Комментируя это, Люкманов указал, что "современные цифровые технологии не только существенно упрощают совершение противоправных действий, но и увеличивают масштаб возможного ущерба". "На международной арене эту проблему мы хотим решить через включение специальных положений в конвенцию о борьбе с информпреступностью. Наши предложения как раз рассчитаны на эффективное противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) террористических и экстремистских целях, вербовке террористов и экстремистов, осуществляемой преимущественно в интернете, а также незаконной торговле оружием и наркотиками", - рассказал Люкманов. Вместе с тем он констатировал, что "западные государства упорно противостоят включению соответствующих статей в текст будущего договора". "И это при том, что террористическая и экстремистская деятельность давно криминализирована на национальном уровне в этих странах", - добавил он. "Указываем на такие проявления двойных стандартов совместно с развивающимися странами, прежде всего, с индийскими коллегами, партнерами из ШОС, ОИС, АС (Африканский союз)",- сказал он. По словам Люкманова, "наши друзья, как и мы, возмущены маниакальным стремлением Вашингтона и Брюсселя под предлогом защиты "свободы слова" и отстаивания интересов разнообразных меньшинств ограничить международное сотрудничество по столь важному для глобальной безопасности вопросу". "Понятно, что за этим кроется нежелание американских спецслужб отказываться от своих излюбленных инструментов расшатывания внутриполитической ситуации в неугодных им странах, в том числе через подстрекательство посредством ИКТ террористических и экстремистских элементов", - заключил он.

https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919775001.html

https://ria.ru/20231209/verbovka-1914818532.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, россия