https://ria.ru/20240105/verbovka-1919776579.html
В МИД рассказали, как планируют решить проблему вербовки террористов в Сети
В МИД рассказали, как планируют решить проблему вербовки террористов в Сети - РИА Новости, 05.01.2024
В МИД рассказали, как планируют решить проблему вербовки террористов в Сети
Российская сторона планирует на международной арене решить проблему вербовки террористов и экстремистов в интернете через включение специальных положений в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:53
2024-01-05T08:53
2024-01-05T08:53
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
технологии
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894141766_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_0110069a2c0f3a1b576c87afe3fa6980.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская сторона планирует на международной арене решить проблему вербовки террористов и экстремистов в интернете через включение специальных положений в конвенцию о борьбе с информпреступностью, об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. По данным экспертов, вербовка террористов и экстремистов, на современном этапе на 95% перешла в интернет. Комментируя это, Люкманов указал, что "современные цифровые технологии не только существенно упрощают совершение противоправных действий, но и увеличивают масштаб возможного ущерба". "На международной арене эту проблему мы хотим решить через включение специальных положений в конвенцию о борьбе с информпреступностью. Наши предложения как раз рассчитаны на эффективное противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) террористических и экстремистских целях, вербовке террористов и экстремистов, осуществляемой преимущественно в интернете, а также незаконной торговле оружием и наркотиками", - рассказал Люкманов. Вместе с тем он констатировал, что "западные государства упорно противостоят включению соответствующих статей в текст будущего договора". "И это при том, что террористическая и экстремистская деятельность давно криминализирована на национальном уровне в этих странах", - добавил он. "Указываем на такие проявления двойных стандартов совместно с развивающимися странами, прежде всего, с индийскими коллегами, партнерами из ШОС, ОИС, АС (Африканский союз)",- сказал он. По словам Люкманова, "наши друзья, как и мы, возмущены маниакальным стремлением Вашингтона и Брюсселя под предлогом защиты "свободы слова" и отстаивания интересов разнообразных меньшинств ограничить международное сотрудничество по столь важному для глобальной безопасности вопросу". "Понятно, что за этим кроется нежелание американских спецслужб отказываться от своих излюбленных инструментов расшатывания внутриполитической ситуации в неугодных им странах, в том числе через подстрекательство посредством ИКТ террористических и экстремистских элементов", - заключил он.
https://ria.ru/20240105/kiberbezopasnost-1919775001.html
https://ria.ru/20231209/verbovka-1914818532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894141766_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f22374ef34d15375cb7c5c3cb0b0ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), технологии, россия
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Технологии, Россия
В МИД рассказали, как планируют решить проблему вербовки террористов в Сети
МИД: вербовку террористов может пресечь конвенция по борьбе информпреступностью
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российская сторона планирует на международной арене решить проблему вербовки террористов и экстремистов в интернете через включение специальных положений в конвенцию о борьбе с информпреступностью, об этом в интервью РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.
По данным экспертов, вербовка террористов и экстремистов, на современном этапе на 95% перешла в интернет. Комментируя это, Люкманов указал, что "современные цифровые технологии не только существенно упрощают совершение противоправных действий, но и увеличивают масштаб возможного ущерба".
"На международной арене эту проблему мы хотим решить через включение специальных положений в конвенцию о борьбе с информпреступностью. Наши предложения как раз рассчитаны на эффективное противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) террористических и экстремистских целях, вербовке террористов и экстремистов, осуществляемой преимущественно в интернете, а также незаконной торговле оружием и наркотиками", - рассказал Люкманов.
Вместе с тем он констатировал, что "западные государства упорно противостоят включению соответствующих статей в текст будущего договора". "И это при том, что террористическая и экстремистская деятельность давно криминализирована на национальном уровне в этих странах", - добавил он.
В МИД рассказали о борьбе с вредоносным софтом
"Указываем на такие проявления двойных стандартов совместно с развивающимися странами, прежде всего, с индийскими коллегами, партнерами из ШОС
, ОИС, АС (Африканский союз)",- сказал он.
По словам Люкманова, "наши друзья, как и мы, возмущены маниакальным стремлением Вашингтона
и Брюсселя
под предлогом защиты "свободы слова" и отстаивания интересов разнообразных меньшинств ограничить международное сотрудничество по столь важному для глобальной безопасности вопросу".
"Понятно, что за этим кроется нежелание американских спецслужб отказываться от своих излюбленных инструментов расшатывания внутриполитической ситуации в неугодных им странах, в том числе через подстрекательство посредством ИКТ террористических и экстремистских элементов", - заключил он.
Власти Шри-Ланки пресекли вербовку наемников в украинские войска