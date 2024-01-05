https://ria.ru/20240105/ukraina-1919869313.html
"Самые передовые". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
"Самые передовые". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине - РИА Новости, 05.01.2024
"Самые передовые". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала "Сейчас". РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T21:08
2024-01-05T21:08
2024-01-05T21:13
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла удар по месту разработки новейших ракет для ВСУ, заявил киевский военный эксперт Алексей Гетьман в эфире YouTube-канала "Сейчас"."29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику — беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары", — рассказал аналитик.По его словам, чувствительные потери ВПК Украины стали возможными благодаря разведывательным мероприятиям россиян. Гетьман также выразил мнение, что информация о стратегических объектах "черпается из открытых источников в интернете". Он назвал публикацию Киевом данных об этих организациях "странной".В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919839153.html
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политика, россия, украина, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Киев
"Самые передовые". В Киеве раскрыли, что Россия подорвала на Украине
Киевский эксперт Гетьман: Россия ударила по месту разработки передовых ракет ВСУ