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Начали охоту. В Киеве раскрыли, куда Россия нанесла массированный удар - РИА Новости, 05.01.2024
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16:38 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919839153.html
Начали охоту. В Киеве раскрыли, куда Россия нанесла массированный удар
Начали охоту. В Киеве раскрыли, куда Россия нанесла массированный удар - РИА Новости, 05.01.2024
Начали охоту. В Киеве раскрыли, куда Россия нанесла массированный удар
Российская армия нанесла удары по ПВО и инфраструктуре Украины, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T16:38
2024-01-05T16:38
политика
россия
украина
олег стариков
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по ПВО и инфраструктуре Украины, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале."Россия нанесла удар с целью &lt;…&gt; выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения", — поделился мнением эксперт.По словам Старикова, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ. Он назвал решение Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.
https://ria.ru/20240105/udar-1919833021.html
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политика, россия, украина, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, киев
Политика, Россия, Украина, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Киев
Начали охоту. В Киеве раскрыли, куда Россия нанесла массированный удар

Экс-полковник СБУ Стариков: Россия нанесла массированные удары по ПВО Украины

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Российская армия нанесла удары по ПВО и инфраструктуре Украины, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков на своем YouTube-канале.
«
"Россия нанесла удар с целью <…> выбить наши ракеты к зенитным ракетным комплексам, провести охоту на нашу систему ПВО для ее уничтожения", — поделился мнением эксперт.
По словам Старикова, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ. Он назвал решение Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.
В Министерстве обороны России сообщали, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, а также места размещения военных.
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ПолитикаРоссияУкраинаОлег СтариковСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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