Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ
"Страна": на Украине продают маски стариков как средство от вручения повестки
© Кадр видео очевидцаЛюди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
© Кадр видео очевидца
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков по 350 долларов за штуку, в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское издание "Страна".
"В сети продают "маску старика", которая должна уберечь от вручения повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Отмечается, что цена одной такой маски - 13 600 гривен (более 350 долларов).
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.