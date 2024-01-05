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Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
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13:29 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919813219.html
Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ
Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024
Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ
Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков по 350 долларов за штуку, в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:29
2024-01-05T13:29
в мире
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков по 350 долларов за штуку, в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское издание "Страна". "В сети продают "маску старика", которая должна уберечь от вручения повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Отмечается, что цена одной такой маски - 13 600 гривен (более 350 долларов). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html
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60
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в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ

"Страна": на Украине продают маски стариков как средство от вручения повестки

© Кадр видео очевидцаЛюди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове
© Кадр видео очевидца
Люди в военной форме похитили с улицы молодого человека в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков по 350 долларов за штуку, в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское издание "Страна".
"В сети продают "маску старика", которая должна уберечь от вручения повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Отмечается, что цена одной такой маски - 13 600 гривен (более 350 долларов).
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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