https://ria.ru/20240105/ukraina-1919813219.html

Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ

Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ - РИА Новости, 05.01.2024

Украинцы маскируются от вручения повесток с помощью масок, пишут СМИ

Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков по 350 долларов за штуку, в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:29

2024-01-05T13:29

2024-01-05T13:29

в мире

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украинские маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков по 350 долларов за штуку, в качестве средства от вручения повестки, сообщило украинское издание "Страна". "В сети продают "маску старика", которая должна уберечь от вручения повестки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Отмечается, что цена одной такой маски - 13 600 гривен (более 350 долларов). На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240105/krakh-1919812050.html

https://ria.ru/20231226/mobilizatsiya-1918232347.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский