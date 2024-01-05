https://ria.ru/20240105/ukraina-1919770524.html

МИД: на Украине расположены более тысячи "колл-центров", вымогающих деньги

МИД: на Украине расположены более тысячи "колл-центров", вымогающих деньги - РИА Новости, 05.01.2024

МИД: на Украине расположены более тысячи "колл-центров", вымогающих деньги

Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что создаваемая на Украине при поддержке США "IT-армия" будет проблемой, в итоге так и произошло, по сути она... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T07:05

2024-01-05T07:05

2024-01-05T07:07

россия

украина

сша

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россия неоднократно предупреждала страны Запада, что создаваемая на Украине при поддержке США "IT-армия" будет проблемой, в итоге так и произошло, по сути она стала сборищем хакеров и мошенников - на украинской территории находятся более тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов."Что касается "IT-армии", то речь, по сути, идет о сборище хакеров и телефонных мошенников, которые в основном занимаются банальным воровством. По нашим данным, на территории Украины находится более 1 тысячи "колл-центров", занимающихся вымогательством денег. Мы неоднократно предупреждали западные страны, что созданная в пику России и при поддержке США "IT-армия" рано или поздно станет проблемой для рядовых европейцев. В итоге так и произошло", - сказал Люкманов.По его словам, в ноябре 2023 года власти Венгрии заявили, что большая часть финансовых средств, украденных в их государстве "в результате преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий и телефонного мошенничества, оседает на Украине". "Знаем, что география и масштабы преступной деятельности этих "борцов за незалежность" куда шире и не ограничивается Европой", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919767326.html

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россия, украина, сша