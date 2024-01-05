https://ria.ru/20240105/ukraina-1919768122.html
В МИД рассказали о краже на Украине денег, выделяемых на информбезопасность
В МИД рассказали о краже на Украине денег, выделяемых на информбезопасность - РИА Новости, 05.01.2024
В МИД рассказали о краже на Украине денег, выделяемых на информбезопасность
Англосаксонские государства направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, занятых антироссийской деятельностью, при этом... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T06:10
2024-01-05T06:10
2024-01-05T06:10
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Англосаксонские государства направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, занятых антироссийской деятельностью, при этом выделяемое на информационную безопасность Украины финансирование по большей части разворовывается, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. Он отметил, что вся сфера информбезопасности Украины отдана под внешнее управление западных кураторов. "Туда направляются киберподразделения спецслужб и вооруженных сил англосаксонских государств, которые обучают и координируют хакеров, занятых антироссийской деятельностью. Под это выделяется солидное техническое и финансовое содействие, которое, разумеется, по большей части разворовывается. Не сомневаемся, что существенная доля раздутого до рекордных 13,5 миллиардов долларов бюджета киберкомандования США будет осваиваться на украинском направлении", - сказал Люкманов.
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919767326.html
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украина, россия, сша
В МИД рассказали о краже на Украине денег, выделяемых на информбезопасность
МИД: большая часть средств на информбезопасность Украины разворовывается