https://ria.ru/20240105/ukraina-1919768122.html

В МИД рассказали о краже на Украине денег, выделяемых на информбезопасность

В МИД рассказали о краже на Украине денег, выделяемых на информбезопасность - РИА Новости, 05.01.2024

В МИД рассказали о краже на Украине денег, выделяемых на информбезопасность

Англосаксонские государства направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, занятых антироссийской деятельностью, при этом... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T06:10

2024-01-05T06:10

2024-01-05T06:10

украина

россия

сша

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Англосаксонские государства направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, занятых антироссийской деятельностью, при этом выделяемое на информационную безопасность Украины финансирование по большей части разворовывается, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информбезопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов. Он отметил, что вся сфера информбезопасности Украины отдана под внешнее управление западных кураторов. "Туда направляются киберподразделения спецслужб и вооруженных сил англосаксонских государств, которые обучают и координируют хакеров, занятых антироссийской деятельностью. Под это выделяется солидное техническое и финансовое содействие, которое, разумеется, по большей части разворовывается. Не сомневаемся, что существенная доля раздутого до рекордных 13,5 миллиардов долларов бюджета киберкомандования США будет осваиваться на украинском направлении", - сказал Люкманов.

https://ria.ru/20240105/ukraina-1919767326.html

украина

россия

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украина, россия, сша