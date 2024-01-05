Рейтинг@Mail.ru
НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 05.01.2024 (обновлено: 06:04 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919767326.html
НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД
НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2024
НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД
Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T05:46
2024-01-05T06:04
украина
россия
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. "Действительно, в последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак. Большинство из них осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского", - сказал он. Дипломат назвал показательным тот факт, что "киевские власти, на Западе рисующие себя жертвой "российской киберагрессии", кичатся антироссийскими диверсиями с использованием информационно-коммуникационных технологий". По его словам, только в ноябре 2023 года главное управление разведки минобороны Украины публично взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информресурсы. "Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве", - отметил Люкманов. Вся сфера информационной безопасности Украины отдана под внешнее управление западных кураторов, констатировал спецпредставитель президента.Он добавил, что англосаксонские страны направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, занятых антироссийской деятельностью, при этом выделяемое на информационную безопасность Киева финансирование по большей части разворовывается.В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам против России. Ключевые цели кибератак — объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.Происходящее указывает на то, что Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствует методы атак, подчеркнул секретарь Совбеза.
https://ria.ru/20231220/kiberataki-1916952331.html
https://ria.ru/20231110/bezopasnost-1908655145.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, нато
Украина, Россия, Владимир Зеленский, НАТО
НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД

МИД: Украина стала полигоном НАТО для борьбы с Россией в цифровом пространстве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов.
«
"Действительно, в последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак. Большинство из них осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского", - сказал он.
Дипломат назвал показательным тот факт, что "киевские власти, на Западе рисующие себя жертвой "российской киберагрессии", кичатся антироссийскими диверсиями с использованием информационно-коммуникационных технологий".
По его словам, только в ноябре 2023 года главное управление разведки минобороны Украины публично взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информресурсы.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
В МВД заявили о росте кибератак на российские компании
20 декабря 2023, 14:07
"Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве", - отметил Люкманов.
Вся сфера информационной безопасности Украины отдана под внешнее управление западных кураторов, констатировал спецпредставитель президента.
Он добавил, что англосаксонские страны направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, занятых антироссийской деятельностью, при этом выделяемое на информационную безопасность Киева финансирование по большей части разворовывается.
В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам против России. Ключевые цели кибератак — объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.
Происходящее указывает на то, что Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствует методы атак, подчеркнул секретарь Совбеза.
Путин на совещании Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Путин предложил Совбезу обсудить меры информационной безопасности
10 ноября 2023, 13:49
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала