https://ria.ru/20240105/ukraina-1919767326.html

НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД

НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД - РИА Новости, 05.01.2024

НАТО сделала Украину полигоном для цифровой борьбы с Россией, заявили в МИД

Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T05:46

2024-01-05T05:46

2024-01-05T06:04

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россия

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Украина стала фактически полигоном НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД Артур Люкманов. "Действительно, в последние два года отечественная информационная инфраструктура стала мишенью регулярных компьютерных атак. Большинство из них осуществляется с территории или в интересах режима Владимира Зеленского", - сказал он. Дипломат назвал показательным тот факт, что "киевские власти, на Западе рисующие себя жертвой "российской киберагрессии", кичатся антироссийскими диверсиями с использованием информационно-коммуникационных технологий". По его словам, только в ноябре 2023 года главное управление разведки минобороны Украины публично взяло на себя ответственность за несколько компьютерных нападений на российские информресурсы. "Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве", - отметил Люкманов. Вся сфера информационной безопасности Украины отдана под внешнее управление западных кураторов, констатировал спецпредставитель президента.Он добавил, что англосаксонские страны направляют на Украину киберподразделения спецслужб, которые обучают хакеров, занятых антироссийской деятельностью, при этом выделяемое на информационную безопасность Киева финансирование по большей части разворовывается.В июле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что спецслужбы США активно привлекают украинские хакерские группировки к кибератакам против России. Ключевые цели кибератак — объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг.Происходящее указывает на то, что Запад взял курс на милитаризацию информационного пространства и совершенствует методы атак, подчеркнул секретарь Совбеза.

https://ria.ru/20231220/kiberataki-1916952331.html

https://ria.ru/20231110/bezopasnost-1908655145.html

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украина, россия, владимир зеленский, нато