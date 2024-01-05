https://ria.ru/20240105/uklonist-1919769184.html
"Меня убьют". Уклонист с Украины сделал шокирующее признание
"Меня убьют". Уклонист с Украины сделал шокирующее признание - РИА Новости, 05.01.2024
"Меня убьют". Уклонист с Украины сделал шокирующее признание
Украинский уклонист Андрей рассказал телеканалу France 2 о поступающих ему с родины угрозах убийства. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T06:33
2024-01-05T06:33
2024-01-05T15:06
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148044/67/1480446742_0:183:2994:1867_1920x0_80_0_0_78d13fd314d790af1dba9dd341f4a8d7.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Украинский уклонист Андрей рассказал телеканалу France 2 о поступающих ему с родины угрозах убийства.В материале издания говорится о работе украинских пограничников по "отлову" беглецов и "рейдах", которые организуют местные военкоматы. Мужчина по имени Андрей, которому удалось сбежать с Украины, рассказал телеканалу, что побег занял 36 часов, ему пришлось вплавь пересечь реку Днестр.Беглец не стал раскрывать France 2 свое местонахождение из страха, что его могут "отыскать". "Мне угрожают убийством. Говорят: "Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке", — заявил Андрей, отметив, что хотел бы пережить конфликт "на дистанции".Как отмечает телеканал, по мере того, как Украине все сильнее не хватает личного состава на фронте, прессинг военкоматов становится все более жестким: мужчины призывного возраста подвергаются так называемым рейдам, "то есть похищениям"."Украина испытывает жесткую нехватку готовых сражаться мужчин, и на таком фоне общество, похоже, раскололось на два лагеря: тех, кто хочет иметь возможность выбирать, идти в армию или нет, и тех, кто считает необходимым ввести всеобщую воинскую повинность", — резюмировала специальный корреспондент France 2 на Украине Александра Лэй.Ранее Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.
https://ria.ru/20240104/zaluzhnyy-1919742609.html
https://ria.ru/20240105/zaluzhnyy-1919762103.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148044/67/1480446742_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_a55e03ef63c05aed243c293ff487fd1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Меня убьют". Уклонист с Украины сделал шокирующее признание
Уклонист с Украины пожаловался, что ему угрожают убийством из-за побега
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Украинский уклонист Андрей рассказал телеканалу France 2
о поступающих ему с родины угрозах убийства.
В материале издания говорится о работе украинских пограничников по "отлову" беглецов и "рейдах", которые организуют местные военкоматы. Мужчина по имени Андрей, которому удалось сбежать с Украины, рассказал телеканалу, что побег занял 36 часов, ему пришлось вплавь пересечь реку Днестр
.
"Кем мне воевать?" Залужный вышел из себя во время выступления в Раде
Беглец не стал раскрывать France 2 свое местонахождение из страха, что его могут "отыскать". "Мне угрожают убийством. Говорят: "Вернешься на Украину — найдем тебя и убьем, ты в списке", — заявил Андрей, отметив, что хотел бы пережить конфликт "на дистанции".
Как отмечает телеканал, по мере того, как Украине все сильнее не хватает личного состава на фронте, прессинг военкоматов становится все более жестким: мужчины призывного возраста подвергаются так называемым рейдам, "то есть похищениям".
"Украина испытывает жесткую нехватку готовых сражаться мужчин, и на таком фоне общество, похоже, раскололось на два лагеря: тех, кто хочет иметь возможность выбирать, идти в армию или нет, и тех, кто считает необходимым ввести всеобщую воинскую повинность", — резюмировала специальный корреспондент France 2 на Украине Александра Лэй.
Ранее Владимир Зеленский
сообщил, что к нему обратились из Генштаба ВСУ
с просьбой мобилизовать дополнительно полмиллиона человек. В конце декабря власти внесли в Раду законопроект о мобилизации. В нем предлагается отменить срочную службу, отсрочку для инвалидов третьей группы, обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанные в повестке.
Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. За неявку предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов. Голосование по закону в первом чтении состоится 10-12 января.
При этом украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда спорных вопросов.
Грызня в Киеве: "подлый" Залужный подставил Зеленского