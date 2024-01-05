https://ria.ru/20240105/udary-1919787675.html

"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине

"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024

"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине

Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:00

2024-01-05T10:00

2024-01-05T10:00

в мире

украина

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek."Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. ред.) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — отметили в статье.Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что у мобильных комплексов ПВО Украины заканчиваются боеприпасы, говорится в материале.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.

https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html

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