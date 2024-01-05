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"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
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10:00 05.01.2024
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"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине
Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:00
2024-01-05T10:00
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek."Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. ред.) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — отметили в статье.Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что у мобильных комплексов ПВО Украины заканчиваются боеприпасы, говорится в материале.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html
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в мире, украина
В мире, Украина
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине

Newsweek: российские удары истощили украинскую ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации
Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek.
"Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. ред.) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — отметили в статье.
Авиационная ракета Х-31 на узле подвески вооружения многоцелевого истребителя Су-35 ВКС России, задействованного в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
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Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что у мобильных комплексов ПВО Украины заканчиваются боеприпасы, говорится в материале.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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