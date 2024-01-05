https://ria.ru/20240105/udary-1919787675.html
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине - РИА Новости, 05.01.2024
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине
Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:00
2024-01-05T10:00
2024-01-05T10:00
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_397dc2e3eb3bc7a946705f184843b017.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek."Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. ред.) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — отметили в статье.Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что у мобильных комплексов ПВО Украины заканчиваются боеприпасы, говорится в материале.Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240104/rakety-1919688586.html
https://ria.ru/20240105/slova-1919777985.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918446273_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c1752f78d89378bbfb67e19152e269.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
"Опасения растут": в США раскрыли последствия российских ударов по Украине
Newsweek: российские удары истощили украинскую ПВО
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Массированные российские удары по объектам на территории Украины полностью истощили возможности украинской ПВО, пишет американское издание Newsweek
.
"Опасения по поводу истощения (противовоздушной. — Прим. ред.) обороны растут отчасти из-за того, что поток помощи от западных союзников сократился за последнее время до минимума", — отметили в статье.
В Германии сделали шокирующее заявление после российских ударов по Украине
Кроме того, ситуацию осложняет тот факт, что у мобильных комплексов ПВО Украины заканчиваются боеприпасы, говорится в материале.
Ранее российское Министерство обороны сообщало, что за прошлую неделю по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями были объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского