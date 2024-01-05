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В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину - РИА Новости, 05.01.2024
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17:37 05.01.2024 (обновлено: 17:47 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/tyumen-1919847697.html
В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину
В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину - РИА Новости, 05.01.2024
В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину
Полиция Тюмени устанавливает обстоятельства конфликта на улице Муравленко, который произошёл в пятницу утром со стрельбой из пистолета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:37
2024-01-05T17:47
происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 5 янв – РИА Новости. Полиция Тюмени устанавливает обстоятельства конфликта на улице Муравленко, который произошёл в пятницу утром со стрельбой из пистолета, сообщает пресс-служба МВД РФ на сайте "МВД медиа". По данным полиции, утром в Тюмени на улице Муравленко произошел конфликт, в ходе которого, по предварительным данным, применен травматический пистолет. В местных пабликах опубликовано видео с домофона, на котором видно, как несколько мужчин преследуют автомобиль, который таранит другие машины. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения РИА Новости сообщили, что в конфликте пострадал один человек, ему оказана медпомощь. "Вызов поступил 5 января в 10:24. Прибытие бригады скорой медицинской помощи - 10:29. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в приемное отделение ОКБ №2. Пациент отказался от госпитализации", - пояснили ситуацию в пресс-службе департамента.
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Разборки между водителями во дворе дома в Тюмени. Видео камеры наблюдения
Камера домофона в Тюмени засняла сцены настоящего боевика: между группой мужчин с оружием, предположительно, травматическим, и водителем иномарки произошел конфликт со стрельбой и «тараном» припаркованных авто. Пострадал один человек, полиция разбирается в произошедшем и устанавливает участников.
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происшествия, тюмень
Происшествия, Тюмень
В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину

В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину из травмата

Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 5 янв – РИА Новости. Полиция Тюмени устанавливает обстоятельства конфликта на улице Муравленко, который произошёл в пятницу утром со стрельбой из пистолета, сообщает пресс-служба МВД РФ на сайте "МВД медиа".
По данным полиции, утром в Тюмени на улице Муравленко произошел конфликт, в ходе которого, по предварительным данным, применен травматический пистолет. В местных пабликах опубликовано видео с домофона, на котором видно, как несколько мужчин преследуют автомобиль, который таранит другие машины.
"Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
В пресс-службе регионального департамента здравоохранения РИА Новости сообщили, что в конфликте пострадал один человек, ему оказана медпомощь. "Вызов поступил 5 января в 10:24. Прибытие бригады скорой медицинской помощи - 10:29. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в приемное отделение ОКБ №2. Пациент отказался от госпитализации", - пояснили ситуацию в пресс-службе департамента.
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