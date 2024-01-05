https://ria.ru/20240105/tyumen-1919847697.html

В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину

В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину - РИА Новости, 05.01.2024

В Тюмени выясняют причины конфликта, в котором ранили мужчину

Полиция Тюмени устанавливает обстоятельства конфликта на улице Муравленко, который произошёл в пятницу утром со стрельбой из пистолета, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:37

2024-01-05T17:37

2024-01-05T17:47

происшествия

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 5 янв – РИА Новости. Полиция Тюмени устанавливает обстоятельства конфликта на улице Муравленко, который произошёл в пятницу утром со стрельбой из пистолета, сообщает пресс-служба МВД РФ на сайте "МВД медиа". По данным полиции, утром в Тюмени на улице Муравленко произошел конфликт, в ходе которого, по предварительным данным, применен травматический пистолет. В местных пабликах опубликовано видео с домофона, на котором видно, как несколько мужчин преследуют автомобиль, который таранит другие машины. "Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и участников произошедшего. После чего будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством РФ", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. В пресс-службе регионального департамента здравоохранения РИА Новости сообщили, что в конфликте пострадал один человек, ему оказана медпомощь. "Вызов поступил 5 января в 10:24. Прибытие бригады скорой медицинской помощи - 10:29. После осмотра и оказания помощи пациент доставлен в приемное отделение ОКБ №2. Пациент отказался от госпитализации", - пояснили ситуацию в пресс-службе департамента.

https://ria.ru/20240102/sk-1919479411.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разборки между водителями во дворе дома в Тюмени. Видео камеры наблюдения Камера домофона в Тюмени засняла сцены настоящего боевика: между группой мужчин с оружием, предположительно, травматическим, и водителем иномарки произошел конфликт со стрельбой и «тараном» припаркованных авто. Пострадал один человек, полиция разбирается в произошедшем и устанавливает участников. 2024-01-05T17:37 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюмень