https://ria.ru/20240105/turtsiya-1919771068.html

В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме

В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме - РИА Новости, 05.01.2024

В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме

Объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия, Турция готова к удовлетворению потребностей, проблем с переговорами по данному вопросу нет, заявил РИА... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T07:16

2024-01-05T07:16

2024-01-05T07:16

россия

турция

владимир путин

дмитрий патрушев

экономика

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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия, Турция готова к удовлетворению потребностей, проблем с переговорами по данному вопросу нет, заявил РИА Новости глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Первая партия пищевых яиц из Турции поступила в Россию 3 января. В период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин РФ разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц. "Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам", - сказал собеседник агентства. По его словам, каких-либо проблемных моментов в переговорном процессе по поставкам яиц в Россию нет. "Никаких проблем нет, процесс идет. Даты поставок определяет принимающая сторона", - сказал он. Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях cтабилизации цен на куриное яйцо после Нового года - в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html

https://ria.ru/20231225/nabiullina-1917843133.html

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турция

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россия, турция, владимир путин, дмитрий патрушев, экономика