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В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме
В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме - РИА Новости, 05.01.2024
В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме
Объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия, Турция готова к удовлетворению потребностей, проблем с переговорами по данному вопросу нет, заявил РИА... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T07:16
2024-01-05T07:16
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АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия, Турция готова к удовлетворению потребностей, проблем с переговорами по данному вопросу нет, заявил РИА Новости глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон. Первая партия пищевых яиц из Турции поступила в Россию 3 января. В период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин РФ разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц. "Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам", - сказал собеседник агентства. По его словам, каких-либо проблемных моментов в переговорном процессе по поставкам яиц в Россию нет. "Никаких проблем нет, процесс идет. Даты поставок определяет принимающая сторона", - сказал он. Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев сообщил об ожиданиях cтабилизации цен на куриное яйцо после Нового года - в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине.
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1919052434.html
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россия, турция, владимир путин, дмитрий патрушев, экономика
Россия, Турция, Владимир Путин, Дмитрий Патрушев, Экономика
В Турции выразили готовность поставлять в Россию яйца в необходимом объеме
В Турции выразили готовность полгода поставлять в Россию яйца в нужном объеме
АНКАРА, 5 янв – РИА Новости. Объем и даты поставок турецких яиц определяет Россия, Турция готова к удовлетворению потребностей, проблем с переговорами по данному вопросу нет, заявил РИА Новости глава турецкого Союза производителей яиц Ибрагим Афйон.
Первая партия пищевых яиц из Турции поступила в Россию 3 января. В период с 1 января по 30 июня 2024 года кабмин РФ разрешил ввозить в страну без пошлины до 1,2 миллиарда куриных яиц.
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"Точные объемы наших поставок я не могу назвать, поскольку зависит от потребностей. Поставки были обговорены на шесть месяцев, в том объеме, который пожелает принимающая сторона. Мы готовы к удовлетворению потребностей по желаемым объемам", - сказал собеседник агентства.
По его словам, каких-либо проблемных моментов в переговорном процессе по поставкам яиц в Россию нет. "Никаких проблем нет, процесс идет. Даты поставок определяет принимающая сторона", - сказал он.
Куриные яйца в РФ с начала 2023 года подорожали примерно в 1,5 раза, еженедельные темпы роста начали замедляться только в конце декабря. Президент РФ Владимир Путин
в ходе пресс-конференции объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. Позже министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
сообщил об ожиданиях cтабилизации цен на куриное яйцо после Нового года - в связи с ростом собственного производства и импортом из дружественных стран, в том числе по нулевой пошлине.
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