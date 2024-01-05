Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января
Японские ученые: высота цунами на полуострове Ното превысила четыре метра
© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Группа ученых лаборатории по изучению землетрясений Токийского университета во главе с доцентом Тацуя Исиямой пришла к выводу, что в ряде мест на полуострове Ното, где 1 января произошла серия крупных землетрясений, высота цунами достигала 4,2 метра, сообщила служба новостей телеканала Asahi.
Ученые на следующий же после землетрясения день обследовали побережье в северной части полуострова. После изучения и измерения следов цунами на постройках в рыболовецких портах они пришли к выводу, что в ряде мест высота цунами после землетрясения составляла 4,2 метра. В частности, на такую высоту поднималась волна на побережье у рыбного порта Акасаки в городе Сика в префектуре Исикава.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Максимальная высота цунами прогнозировалась на уровне 5 метров. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
Сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Отрезаны от коммуникаций 160 человек.
Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.