https://ria.ru/20240105/tsunami-1919831751.html

Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января

Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января - РИА Новости, 05.01.2024

Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января

Группа ученых лаборатории по изучению землетрясений Токийского университета во главе с доцентом Тацуя Исиямой пришла к выводу, что в ряде мест на полуострове... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:41

2024-01-05T15:41

2024-01-05T15:41

в мире

исикава

япония

ниигата (город)

токийский университет

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Группа ученых лаборатории по изучению землетрясений Токийского университета во главе с доцентом Тацуя Исиямой пришла к выводу, что в ряде мест на полуострове Ното, где 1 января произошла серия крупных землетрясений, высота цунами достигала 4,2 метра, сообщила служба новостей телеканала Asahi. Ученые на следующий же после землетрясения день обследовали побережье в северной части полуострова. После изучения и измерения следов цунами на постройках в рыболовецких портах они пришли к выводу, что в ряде мест высота цунами после землетрясения составляла 4,2 метра. В частности, на такую высоту поднималась волна на побережье у рыбного порта Акасаки в городе Сика в префектуре Исикава. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Максимальная высота цунами прогнозировалась на уровне 5 метров. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. Сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Отрезаны от коммуникаций 160 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919768562.html

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html

исикава

япония

ниигата (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, исикава, япония, ниигата (город), токийский университет, серия землетрясений в японии в 2024 году