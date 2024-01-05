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Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января - РИА Новости, 05.01.2024
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15:41 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/tsunami-1919831751.html
Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января
Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января - РИА Новости, 05.01.2024
Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января
Группа ученых лаборатории по изучению землетрясений Токийского университета во главе с доцентом Тацуя Исиямой пришла к выводу, что в ряде мест на полуострове... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:41
2024-01-05T15:41
в мире
исикава
япония
ниигата (город)
токийский университет
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Группа ученых лаборатории по изучению землетрясений Токийского университета во главе с доцентом Тацуя Исиямой пришла к выводу, что в ряде мест на полуострове Ното, где 1 января произошла серия крупных землетрясений, высота цунами достигала 4,2 метра, сообщила служба новостей телеканала Asahi. Ученые на следующий же после землетрясения день обследовали побережье в северной части полуострова. После изучения и измерения следов цунами на постройках в рыболовецких портах они пришли к выводу, что в ряде мест высота цунами после землетрясения составляла 4,2 метра. В частности, на такую высоту поднималась волна на побережье у рыбного порта Акасаки в городе Сика в префектуре Исикава. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Максимальная высота цунами прогнозировалась на уровне 5 метров. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. Сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Отрезаны от коммуникаций 160 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919768562.html
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исикава
япония
ниигата (город)
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в мире, исикава, япония, ниигата (город), токийский университет, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Исикава, Япония, Ниигата (город), Токийский университет, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Японские ученые рассказали о цунами на полуострове Ното 1 января

Японские ученые: высота цунами на полуострове Ното превысила четыре метра

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 5 янв – РИА Новости. Группа ученых лаборатории по изучению землетрясений Токийского университета во главе с доцентом Тацуя Исиямой пришла к выводу, что в ряде мест на полуострове Ното, где 1 января произошла серия крупных землетрясений, высота цунами достигала 4,2 метра, сообщила служба новостей телеканала Asahi.
Ученые на следующий же после землетрясения день обследовали побережье в северной части полуострова. После изучения и измерения следов цунами на постройках в рыболовецких портах они пришли к выводу, что в ряде мест высота цунами после землетрясения составляла 4,2 метра. В частности, на такую высоту поднималась волна на побережье у рыбного порта Акасаки в городе Сика в префектуре Исикава.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Число пострадавших при землетрясениях в Японии увеличилось до 464
06:21
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Максимальная высота цунами прогнозировалась на уровне 5 метров. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
Сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, в отношении еще 222 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Отрезаны от коммуникаций 160 человек.
Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах – Исикава, Тояма и Ниигата. Без света остаются более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
В Японии пока не могут установить судьбу 179 человек после землетрясений
Вчера, 16:44
 
В миреИсикаваЯпонияНиигата (город)Токийский университетСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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