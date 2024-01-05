https://ria.ru/20240105/troitsa-1919879332.html

В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева

В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева - РИА Новости, 06.01.2024

В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева

Икону "Троица" Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя, она будет находиться там во время празднования Рождества, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-05T23:33

2024-01-05T23:33

2024-01-06T09:53

русская православная церковь

религия

москва

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя, она будет находиться там во время празднования Рождества, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ)."Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем", — уточняется в публикации.Отмечается, что икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. В дни празднования Рождества "знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где святейший патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения", подчеркнули в РПЦ.В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя. Затем икону отправили на реставрацию в Центр Грабаря.Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

https://ria.ru/20231229/svyaschenniki-1919036849.html

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русская православная церковь, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев)