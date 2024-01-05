В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева
В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Андрея Рублева
© Фото : Официальный сайт Московского ПатриархатаИкона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, в Храме Христа Спасителя. 5 января 2024
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, в Храме Христа Спасителя. 5 января 2024
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя, она будет находиться там во время празднования Рождества, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
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"Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем", — уточняется в публикации.
Отмечается, что икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. В дни празднования Рождества "знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где святейший патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения", подчеркнули в РПЦ.
Икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама") написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 1920-х, а в 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею.
В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя. Затем икону отправили на реставрацию в Центр Грабаря.
Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.