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В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева - РИА Новости, 06.01.2024
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Религия
 
23:33 05.01.2024 (обновлено: 09:53 06.01.2024)
https://ria.ru/20240105/troitsa-1919879332.html
В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева
В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева - РИА Новости, 06.01.2024
В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева
Икону "Троица" Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя, она будет находиться там во время празднования Рождества, говорится в сообщении на сайте... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-05T23:33
2024-01-06T09:53
русская православная церковь
религия
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя, она будет находиться там во время празднования Рождества, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).&quot;Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем&quot;, — уточняется в публикации.Отмечается, что икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. В дни празднования Рождества "знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где святейший патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения", подчеркнули в РПЦ.В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя. Затем икону отправили на реставрацию в Центр Грабаря.Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
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русская православная церковь, москва, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Русская православная церковь, Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Рублева

В храм Христа Спасителя привезли "Троицу" Андрея Рублева

© Фото : Официальный сайт Московского ПатриархатаИкона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, в Храме Христа Спасителя. 5 января 2024
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, в Храме Христа Спасителя. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Официальный сайт Московского Патриархата
Икона Святой Троицы, написанная преподобным Андреем Рублевым, в Храме Христа Спасителя. 5 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя, она будет находиться там во время празднования Рождества, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«

"Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем", — уточняется в публикации.

Отмечается, что икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. В дни празднования Рождества "знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где святейший патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения", подчеркнули в РПЦ.

Икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама") написал Андрей Рублев в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. Там она находилась до 1920-х, а в 1929 году ее передали в Государственную Третьяковскую галерею.

В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. К празднику Троицы ее перевезли в храм Христа Спасителя. Затем икону отправили на реставрацию в Центр Грабаря.
Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
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РелигияРусская православная церковьМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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