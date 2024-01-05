https://ria.ru/20240105/trevoga-1919878289.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T23:17

2024-01-05T23:17

2024-01-05T23:33

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Как уточняется, первый сигнал прозвучал в 21:19 мск в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В 22:47 тревогу объявили в остальных указанных регионах.Ранее сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. До этого местные власти заявляли о повреждении одного из аграрных предприятий, расположенных в Днепровском районе города.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.

https://ria.ru/20240105/alternativy-1919873065.html

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в мире, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины, херсонская область , россия