https://ria.ru/20240105/trevoga-1919878289.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T23:17
2024-01-05T23:17
2024-01-05T23:33
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Как уточняется, первый сигнал прозвучал в 21:19 мск в Николаевской области и в подконтрольной Киеву части Херсонской области. В 22:47 тревогу объявили в остальных указанных регионах.Ранее сегодня украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне. До этого местные власти заявляли о повреждении одного из аграрных предприятий, расположенных в Днепровском районе города.Российская армия начала наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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В мире, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Россия
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Кировоградской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу