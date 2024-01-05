https://ria.ru/20240105/tramp-1919875013.html

Прокурор Нью-Йорка потребовала у Трампа 370 миллионов долларов

Прокурор Нью-Йорка потребовала у Трампа 370 миллионов долларов - РИА Новости, 05.01.2024

Прокурор Нью-Йорка потребовала у Трампа 370 миллионов долларов

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс попросила суд истребовать у экс-президента США Дональда Трампа и его приближенных почти 370 миллионов... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T22:13

2024-01-05T22:13

2024-01-05T22:13

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ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс попросила суд истребовать у экс-президента США Дональда Трампа и его приближенных почти 370 миллионов долларов в качестве меры наказания в деле о завышении стоимости активов. В рамках гражданского иска, который рассматривается в Нью-Йорке, Джеймс рассчитывает доказать, что Трамп десять лет завышал стоимость своей собственности на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго. В письменном обращении к суду прокурор предложила обязать ответчиков, включая Трампа, выплатить 369 948 314 долларов, включая суммы, сэкономленные на ипотечных кредитах, полученные от продажи двух объектов недвижимости и выплаченные в виде премий двум бывшим топ-менеджерам Trump Organization Аллену Вейсcельбергу и Джеффу Макконни. Джеймс также запросила пожизненный запрет для троицы участвовать в рынке недвижимости в Нью-Йорке или занимать руководящие должности в каких-либо компаниях на территории штата.

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Наталья Макарова

в мире, сша, майами, дональд трамп, trump organization