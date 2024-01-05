Прокурор Нью-Йорка потребовала у Трампа 370 миллионов долларов
Прокурор Нью-Йорка потребовала у Трампа и приближенных через суд $370 миллионов
© AP Photo / Mary AltafferДональд Трамп
© AP Photo / Mary Altaffer
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 янв – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс попросила суд истребовать у экс-президента США Дональда Трампа и его приближенных почти 370 миллионов долларов в качестве меры наказания в деле о завышении стоимости активов.
В рамках гражданского иска, который рассматривается в Нью-Йорке, Джеймс рассчитывает доказать, что Трамп десять лет завышал стоимость своей собственности на сумму от 812 миллионов до 2,2 миллиарда долларов для получения кредитов на строительство гольф-курорта в Майами, отеля в Вашингтоне и гостиницы в Чикаго.
В письменном обращении к суду прокурор предложила обязать ответчиков, включая Трампа, выплатить 369 948 314 долларов, включая суммы, сэкономленные на ипотечных кредитах, полученные от продажи двух объектов недвижимости и выплаченные в виде премий двум бывшим топ-менеджерам Trump Organization Аллену Вейсcельбергу и Джеффу Макконни.
Джеймс также запросила пожизненный запрет для троицы участвовать в рынке недвижимости в Нью-Йорке или занимать руководящие должности в каких-либо компаниях на территории штата.