https://ria.ru/20240105/tolchki-1919825875.html

В Японии с 1 января произошло более 800 подземных толчков

В Японии с 1 января произошло более 800 подземных толчков - РИА Новости, 05.01.2024

В Японии с 1 января произошло более 800 подземных толчков

Более 800 подземных толчков произошло на западном побережье Японии в районе префектуры Исикава после серии сильных землетрясений 1 января, сообщило... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:01

2024-01-05T15:01

2024-01-05T15:01

в мире

япония

исикава

ниигата (город)

серия землетрясений в японии в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919431439_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_aa53eed6aad8b09dafe89f9cd10a4f6d.jpg

ТОКИО, 5 янв - РИА Новости. Более 800 подземных толчков произошло на западном побережье Японии в районе префектуры Исикава после серии сильных землетрясений 1 января, сообщило метеорологическое управление страны. К середине дня в пятницу в районе полуострова Ното произошло 819 землетрясений силой более 1 балла по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из них на первый день пришлось 274, на 2 января - 305, на 3 января - 135, на 4 января - 65, на первую половину дня 5 января - 40. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии с 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, - угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. К этому часу сообщается о 94 погибших, 464 получили ранения, официально числятся пропавшими без вести 16 человек, безопасность еще 222 человек местным властям подтвердить не удается. Есть сообщения, что в городе Вадзима более 40 человек погребены заживо. Отрезаны от коммуникаций 160 человек. Без воды остаются 89 тысяч домохозяйств в трех пострадавших от землетрясений префектурах - Исикава, Тояма и Ниигата. Света нет у более 30 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 33 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4,6 тысячи сотрудников сил самообороны. Правительство Японии намерено выделить 4,74 миллиарда иен (32,5 миллиона долларов) для помощи пострадавшим районам после землетрясения и цунами 1 января. Средства будут выделены из резервного фонда за текущий 2023 финансовый год (закончится 31 марта 2024 года).

https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919815456.html

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html

япония

исикава

ниигата (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, исикава, ниигата (город), серия землетрясений в японии в 2024 году