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В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане - РИА Новости, 05.01.2024
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14:52 05.01.2024 (обновлено: 15:27 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/terakt-1919823474.html
В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане
В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане - РИА Новости, 05.01.2024
В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане
В Иране задержали нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане, сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:52
2024-01-05T15:27
иран
в мире
багдад (город)
касем сулеймани
взрыв в кермане
али хаменеи
турция
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ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. В Иране задержали нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане, сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA.&quot;Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности&quot;, — сказал он.По информации СМИ, при теракте погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет. В общей сложности ранения получили 284 человека.Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным агентства Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по базам США в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент страны Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
https://ria.ru/20240104/tszinpin-1919690690.html
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иран
багдад (город)
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иран, в мире, багдад (город), касем сулеймани, взрыв в кермане, али хаменеи, турция
Иран, В мире, Багдад (город), Касем Сулеймани, Взрыв в Кермане, Али Хаменеи, Турция
В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане

Глава МВД Ирана заявил о задержании ряда лиц, причастных к теракту в Кермане

© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
На месте взрыва в провинции Керман, Иран - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
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ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. В Иране задержали нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане, сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA.
«

"Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности", — сказал он.

По информации СМИ, при теракте погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет. В общей сложности ранения получили 284 человека.
Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным агентства Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.
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Вчера, 13:00
Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по базам США в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент страны Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
Кадры с места взрыва на кладбище в Кермане
Лидер Ирана пообещал жесткий ответ организаторам теракта в Кермане
3 января, 21:10
 
ИранВ миреБагдад (город)Касем СулейманиВзрыв в КерманеАли ХаменеиТурция
 
 
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