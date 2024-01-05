https://ria.ru/20240105/terakt-1919823474.html

В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане

В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане - РИА Новости, 05.01.2024

В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане

В Иране задержали нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане, сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:52

2024-01-05T14:52

2024-01-05T15:27

иран

в мире

багдад (город)

касем сулеймани

взрыв в кермане

али хаменеи

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919594631_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_e9e27ff5c743232945c3e40413131fc5.jpg

ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. В Иране задержали нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане, сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA."Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности", — сказал он.По информации СМИ, при теракте погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет. В общей сложности ранения получили 284 человека.Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным агентства Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.В ответ Иран нанес удары по базам США в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент страны Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

https://ria.ru/20240104/tszinpin-1919690690.html

https://ria.ru/20240103/iran-1919624701.html

иран

багдад (город)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, в мире, багдад (город), касем сулеймани, взрыв в кермане, али хаменеи, турция