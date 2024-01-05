В Иране задержали ряд лиц, причастных к теракту в Кермане
Глава МВД Ирана заявил о задержании ряда лиц, причастных к теракту в Кермане
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh RavariНа месте взрыва в провинции Керман, Иран
© AP Photo / Mahdi Karbakhsh Ravari
На месте взрыва в провинции Керман, Иран
ТЕГЕРАН, 4 янв — РИА Новости. В Иране задержали нескольких причастных к взрывам у кладбища в Кермане, сообщил глава МВД страны Ахмад Вахиди, его слова приводит агентство IRNA.
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"Разведывательные системы смогли найти хорошие зацепки. Задержан ряд лиц, причастных к этому происшествию, информация о них будет позднее объявлена службами безопасности", — сказал он.
По информации СМИ, при теракте погибли 89 человек, 12 из которых — дети младше 15 лет. В общей сложности ранения получили 284 человека.
Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани. По данным агентства Tasnim, взрывы прогремели у входа в здание мавзолея Гульзар на кладбище. Там лежали две сумки с бомбами, которые, вероятно, взорвали с помощью дистанционного устройства.
Правительство Ирана объявило четверг, 4 января, днем национального траура, а президент страны Эбрахим Раиси отложил запланированный на завтра визит в Турцию и заявил, что заказчиков и исполнителей теракта найдут и накажут по заслугам. Верховный руководитель исламской республики Али Хаменеи отметил, что исполнители и организаторы преступления получат справедливое наказание.
В ночь на 3 января 2020 года США провели в Багдаде операцию по ликвидации командующего спецподразделением КСИР Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
В ответ Иран нанес удары по базам США в Ираке, в том числе по Айн-аль-Асад. Первоначально тогдашний президент страны Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших после атаки не было. Затем военные вынуждены были признать, что раненые есть. При этом их число постоянно увеличивалось.