https://ria.ru/20240105/teplotrassa-1919775450.html
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы - РИА Новости, 05.01.2024
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы
Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:34
2024-01-05T08:34
2024-01-05T09:24
происшествия
подольск
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех часов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале. Ранее в пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв. "Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" завершены. Всю ночь на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. В настоящий момент идет заполнение систем теплотрасс, от управляющей компании "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания", - отметил Артамонов. По словам главы округа, в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. На объекте со стороны властей продолжится контроль, в том числе и процесса запуска системы. "Отмечу, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги", - добавил Артамонов.
https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы
В Подольске завершили работы по устранению протечек на теплотрассе
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех часов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале
.
Ранее в пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске
произошел прорыв.
"Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" завершены. Всю ночь на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. В настоящий момент идет заполнение систем теплотрасс, от управляющей компании "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания", - отметил Артамонов.
По словам главы округа, в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. На объекте со стороны властей продолжится контроль, в том числе и процесса запуска системы.
"Отмечу, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги", - добавил Артамонов.
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