Рейтинг@Mail.ru
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:34 05.01.2024 (обновлено: 09:24 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/teplotrassa-1919775450.html
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы - РИА Новости, 05.01.2024
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы
Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:34
2024-01-05T09:24
происшествия
подольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919781072_0:256:960:796_1920x0_80_0_0_e6223da14116dd051483c50d0c59e581.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех часов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале. Ранее в пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв. "Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" завершены. Всю ночь на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. В настоящий момент идет заполнение систем теплотрасс, от управляющей компании "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания", - отметил Артамонов. По словам главы округа, в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. На объекте со стороны властей продолжится контроль, в том числе и процесса запуска системы. "Отмечу, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги", - добавил Артамонов.
https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html
подольск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919781072_0:244:960:964_1920x0_80_0_0_31cf42db76a5d06adcb03acbc7084574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск
Происшествия, Подольск
В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы

В Подольске завершили работы по устранению протечек на теплотрассе

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramАварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске. 5 января 2024
Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО КСПЗ в Подольске. 5 января 2024 - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске. 5 января 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех часов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.
Ранее в пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв.
"Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" завершены. Всю ночь на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. В настоящий момент идет заполнение систем теплотрасс, от управляющей компании "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания", - отметил Артамонов.
По словам главы округа, в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. На объекте со стороны властей продолжится контроль, в том числе и процесса запуска системы.
"Отмечу, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги", - добавил Артамонов.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
При пожаре в гараже в Подольске погибли женщина и ее дочь
12 ноября 2023, 01:33
 
ПроисшествияПодольск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала