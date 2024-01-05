https://ria.ru/20240105/teplotrassa-1919775450.html

В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы

В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы - РИА Новости, 05.01.2024

В Подольске завершили работы после прорыва теплотрассы

Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:34

2024-01-05T08:34

2024-01-05T09:24

происшествия

подольск

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Аварийно-восстановительные работы по устранению протечек на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске завершены, тепло поступит в дома в течение трех часов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале. Ранее в пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв. "Аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" завершены. Всю ночь на местах протечек посменно работали шесть аварийных бригад и пять звеньев сварщиков. В настоящий момент идет заполнение систем теплотрасс, от управляющей компании "Подольск" сформированы бригады для развоздушивания", - отметил Артамонов. По словам главы округа, в течение трех часов тепло начнет поступать в многоквартирные дома. На объекте со стороны властей продолжится контроль, в том числе и процесса запуска системы. "Отмечу, что жителям микрорайона будет произведен перерасчет за коммунальные услуги", - добавил Артамонов.

https://ria.ru/20231112/pozhar-1908918927.html

подольск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, подольск