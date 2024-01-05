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Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников - РИА Новости, 05.01.2024
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12:00 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/svyatki-1918926532.html
Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников
Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников - РИА Новости, 05.01.2024
Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников
В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда".
2024-01-05T12:00
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Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников
В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда".
audio/mpeg
Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников
В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда".
audio/mpeg
Эксперт эпизода – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Дарья ДубининаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
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подкаст, крещение господне, рождество христово, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Крещение Господне, Рождество Христово
Как это по-русски

Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников

Как это по-русски
Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников
12:00
Читать ria.ru в
В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда".
Эксперт эпизода – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.
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А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
Голоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Дарья Дубинина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкастКрещение ГосподнеРождество Христово
 
 
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