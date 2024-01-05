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Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников

Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников - РИА Новости, 05.01.2024

Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников

В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда".

2024-01-05T12:00

2024-01-05T12:00

2024-01-05T12:00

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Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда". audio/mpeg

Святочные слова. Что такое сочиво и чем угощать хухольников В Святки было принято ходить по соседям и собирать угощение за добрые пожелания, готовить сочиво и петь подблюдные песни. Чем в таком случае "святочники" отличались от "колядовщиков" и "окрутников", почему так называются Сочельник и Крещение, и откуда взялось слово "Коляда". audio/mpeg

Эксперт эпизода – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и славянского искусствознания Института славянской культуры Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) Варвара Добровольская.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Анастасия КудрявцеваГолоса эпизода: Анастасия Кудрявцева, Дарья ДубининаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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