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Южнокорейские военные осудили артиллерийские стрельбы КНДР

Южнокорейские военные осудили артиллерийские стрельбы КНДР - РИА Новости, 05.01.2024

Южнокорейские военные осудили артиллерийские стрельбы КНДР

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что стрельбы береговой артиллерии КНДР угрожают миру на Корейском полуострове и повышают... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:59

2024-01-05T10:59

2024-01-05T10:59

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СЕУЛ, 5 янв - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что стрельбы береговой артиллерии КНДР угрожают миру на Корейском полуострове и повышают напряженность, и призвал немедленно прекратить такие "провокационные" действия, передает южнокорейское агентство Newsis. Ранее сообщалось, что КНДР в пятницу примерно с 9.00 по 11.00 (3.00 - 5.00 мск) обстреляла из береговой артиллерии свою же собственную территорию в пределах установленной межкорейским военным соглашением от 2018 года морской демилитаризованной зоны в районе южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Было произведено более 200 выстрелов. Ни жертв, ни ущерба среди гражданских лиц и вооруженных сил Южной Кореи зафиксировано не было, а место падения снарядов находилось к северу от Северной разграничительной линии (NLL) в Желтом море, как называется де-факто межкорейская морская граница, то есть на территории КНДР. Действия КНДР, предположительно, были реакцией на ожидавшиеся в том районе учения южнокорейской морской пехоты, который должны были пройти в этот же день с 15.00 (9.00 мск). "После того как Северная Корея 23 ноября 2023 года односторонне объявила о нарушении военного соглашения от 19 сентября, она возобновила артиллерийскую стрельбу в морской демилитаризованной зоне на западном побережье. Такие провокационные действия угрожают миру на Корейском полуострове и усиливают напряженность… Строго предупреждаем, что вся ответственность за такую кризисную напряженную ситуацию лежит на Северной Корее, и требуем немедленно прекратить такие действия", - заявили в комитете начальников штабов. Согласно военному соглашению между Южной и Северной Кореей от 19 сентября 2018 года была установлена морская демилитаризованная зона для предотвращения военных столкновений в районах вокруг NLL в Желтом и Восточном морях. В ноябре Сеул в ответ на запуск спутника КНДР приостановил действие ряда пунктов межкорейского соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, в частности восстановил разведывательную деятельность в районе военно-демаркационной линии. Пхеньян в ответ на это заявил, что соглашение давно было "пустой бумагой", и объявил о возобновлении всех приостановленных согласно ему военных мер. Как сообщало агентство Рёнхап, на островах по просьбе военных "на случай непредвиденной ситуации" была объявлена эвакуация жителей. В то же время Newsis утверждает, что эвакуация не была связана с "провокацией" КНДР, а была запланирована как раз в связи с учениями морской пехоты Южной Кореи в этом районе. Отмечается и тот факт, что об эвакуации было объявлено примерно через час после того, как стрельбы Северной Кореи завершились, а именно около 12.00-12.30 (6.00-6.30 мск). Последний раз КНДР проводила стрельбу артиллерии в морской демилитаризованной зоне 6 декабря 2022 года в районе уездов Косон и Кымган в провинции Канвондо. Второго ноября 2022 года КНДР пустила не менее 10 ракет в Японском и Желтом море. Одна из этих ракет летела по направлению к острову Уллындо на юге Южной Кореи, но упала в международных водах, на 26 километров южнее Северной разграничительной линии (NLL) с КНДР. На острове Уллындо была временно объявлена воздушная тревога. Тогда ракета впервые в истории двух Корей упала крайне близко к территории Южной Кореи. В Сеуле назвали это "исключительным и непростительным" случаем. КНДР не признает линию NLL, заявляя, что та односторонне установлена Сеулом и командованием ООН в прошлом после конца Корейской войны (1950-1953 годов). Сам остров Ёнпхёндо уже становился объектом атаки со стороны КНДР. 23 ноября 2010 года северокорейская артиллерия открыла огонь по острову, в результате чего погибли двое морских пехотинцев и двое гражданских лиц, ранения получили более десятка солдат и несколько местных жителей. Удар также нанес значительный ущерб острову. Южная Корея открыла ответный огонь, от которого, по данным КНДР погиб один военные и двое были ранены. По данным Республики Корея, погибли не менее 5-10 военнослужащих КНДР и не менее 30 получили ранения.

https://ria.ru/20231228/otnosheniya-1918855048.html

https://ria.ru/20240105/kndr-1919772192.html

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Дарья Буймова

в мире, южная корея, сеул, корейский полуостров, оон