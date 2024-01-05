https://ria.ru/20240105/strelba-1919865566.html

В больницах Праги остаются 9 человек, раненных при стрельбе в университете

В больницах Праги остаются 9 человек, раненных при стрельбе в университете - РИА Новости, 05.01.2024

В больницах Праги остаются 9 человек, раненных при стрельбе в университете

Спустя две недели после трагических событий в Карловом университете в Праге, во время которых были застрелены 14 и ранены 27 человек, в шести больницах Праги... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T20:28

2024-01-05T20:28

2024-01-05T20:34

в мире

прага

карлов университет

оаэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917319185_0:305:2928:1952_1920x0_80_0_0_9ceaf1f09d2c52e7071c7ca0d937a0a4.jpg

ПРАГА, 5 янв – РИА Новости. Спустя две недели после трагических событий в Карловом университете в Праге, во время которых были застрелены 14 и ранены 27 человек, в шести больницах Праги остаются на лечении девять пациентов, сообщило в пятницу издание Lidové noviny со ссылкой на пресс-секретарей данных больниц. "Среди девяти пациентов, находящихся на лечении в шести больницах Праги после ранений, полученных во время стрельбы в университете, есть два гражданина ОАЭ. Состояние всех госпитализированных стабилизированное. Все они смогут покинуть больницы, как только это позволит их ситуация", - говорится в сообщении. Как уточняет издание LN, речь идет, в том числе, о двух высокопоставленных госчиновниках из ОАЭ, которые во время стрельбы проходили по площади около университета. Предполагается, что они будут выписаны из больницы уже в ближайшие один-два дня. Студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл 21 декабря стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. В результате стрельбы погибли 14 человек, еще 27 человек были ранены, после этого сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Позднее было найдено письмо Давида К., в котором он признался в совершенном неделей ранее убийстве еще двух человек – вышедшего на прогулку в Клановицком парке (на окраине Праги) 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери.

https://ria.ru/20240104/praga-1919690925.html

прага

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, прага, карлов университет, оаэ