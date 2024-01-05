В больницах Праги остаются 9 человек, раненных при стрельбе в университете
В больницах Праги остаются 9 человек, пострадавших при стрельбе в университете
© AP Photo / Petr David JosekПолицейские стоят на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чехия
© AP Photo / Petr David Josek
Полицейские стоят на балконе философского факультета Карлова университета в центре Праги, Чехия. Архивное фото
ПРАГА, 5 янв – РИА Новости. Спустя две недели после трагических событий в Карловом университете в Праге, во время которых были застрелены 14 и ранены 27 человек, в шести больницах Праги остаются на лечении девять пациентов, сообщило в пятницу издание Lidové noviny со ссылкой на пресс-секретарей данных больниц.
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"Среди девяти пациентов, находящихся на лечении в шести больницах Праги после ранений, полученных во время стрельбы в университете, есть два гражданина ОАЭ. Состояние всех госпитализированных стабилизированное. Все они смогут покинуть больницы, как только это позволит их ситуация", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание LN, речь идет, в том числе, о двух высокопоставленных госчиновниках из ОАЭ, которые во время стрельбы проходили по площади около университета. Предполагается, что они будут выписаны из больницы уже в ближайшие один-два дня.
Студент философского факультета Карлова университета в Праге Давид К. открыл 21 декабря стрельбу из самозарядной винтовки по студентам в аудиториях, а также по людям, проходившим в это время под окнами университета на площади Яна Палаха. В результате стрельбы погибли 14 человек, еще 27 человек были ранены, после этого сам стрелявший покончил жизнь самоубийством. Позднее было найдено письмо Давида К., в котором он признался в совершенном неделей ранее убийстве еще двух человек – вышедшего на прогулку в Клановицком парке (на окраине Праги) 32-летнего мужчины и его двухмесячной дочери.