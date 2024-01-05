https://ria.ru/20240105/spetsoperatsiya-1919857279.html

Спецоперация, 5 января: ВС России за неделю нанесли 41 удар по объектам ВСУ

Спецоперация, 5 января: ВС России за неделю нанесли 41 удар по объектам ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024

Спецоперация, 5 января: ВС России за неделю нанесли 41 удар по объектам ВСУ

О попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T19:05

2024-01-05T19:05

2024-01-05T19:41

специальная военная операция на украине

россия

украина

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

су-27

ми-8 амтш

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906339505_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_29a5da45acbdc44029e4c0c435a7869d.jpg

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. О попытках ВСУ атаковать российские регионы и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Российские войска нанесли 41 удар по объектам УкраиныРоссийские подразделения за неделю нанесли 41 удар по военным объектам Украины, в том числе по предприятиям ВПК, аэродромам, арсеналам, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что все назначенные объекты удалось поразить.Два человека пострадали после обстрела БелгородаКак сообщило Минобороны, накануне около 23:40 мск дежурные средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью десять украинских ракет РСЗО "Ольха". Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что два человека, предварительно, пострадали при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины. По его словам, в городе есть повреждения в жилом секторе. В результате взрыва снаряда рядом с многоквартирным домом выбиты окна в нескольких квартирах, повреждены более 30 автомобилей.ПВО сбила ракету "Нептун" над Черным моремСегодня около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории России, сообщили в Минобороны. По данным министерства, дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили украинскую ракету над северо-западной частью акватории Черного моря. ВСУ отодвинули ряд своих позиций под БахмутомПодразделения ВСУ отодвинули свои позиции на ряде участков на Артемовском направлении в Донбассе, рассказал РИА Новости командир группы спецназа Южной группировки войск с позывным Дон."Последние изменения за две недели: раньше если мы летали на 2-3 километра, то сейчас противник отошел вглубь своей обороны, мы летаем уже на 3-4 километра. При отходе враг окапывается, но нам его все равно удается поразить", — отметил он. ПВО сбила 253 БПЛА Украины за неделюРоссийская ПВО за минувшую неделю сбила украинский истребитель Су-27, вертолет Ми-8 и 253 беспилотника. Кроме того, за неделю уничтожены 107 снарядов РСЗО, восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200. Ход спецоперацииРоссийские войска за неделю отразили 37 атак ВСУ на разных направлениях, Киев потерял порядка 4690 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, включая один Leopard 2. В течение недели сдались в плен 13 украинских военнослужащих, в том числе восемь человек на Купянском направлении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пехоты ВСУ на Артемовском направлении Расчет ПТРК костромских десантников уничтожил пехоту ВСУ на артемовском направлении 2024-01-05T19:05 true PT1M18S

Бойцы спецназа в новогодние праздники выполняют задачи в зоне спецоперации Бойцы спецназа Южной группировки войск даже в новогодние праздники выполняют задачи в зоне спецоперации. В результате активной работы российской армии подразделения ВСУ вынуждены были отодвинуть свои позиции на ряде участков на артемовском направлении. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой бойцов на данном участке. 2024-01-05T19:05 true PT2M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, су-27, ми-8 амтш