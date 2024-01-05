https://ria.ru/20240105/spetsoperatsiya-1919817403.html

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.01.2024

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении за неделю нанесли огневое поражение противнику в районах Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского,... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T14:01

2024-01-05T14:01

2024-01-05T14:01

специальная военная операция на украине

безопасность

старомайорское

угледар

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за неделю нанесли огневое поражение противнику в районах Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского, Угледара, Приютного, Киев потерял более 950 военнослужащих, 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены пять атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери противника на данном направлении составили свыше 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240105/himars-1919816468.html

https://ria.ru/20240105/poteri-1919816686.html

старомайорское

угледар

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, старомайорское, угледар, киев, вооруженные силы украины