https://ria.ru/20240105/spetsoperatsiya-1919817403.html
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 05.01.2024
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении за неделю нанесли огневое поражение противнику в районах Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского,... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T14:01
2024-01-05T14:01
2024-01-05T14:01
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за неделю нанесли огневое поражение противнику в районах Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского, Угледара, Приютного, Киев потерял более 950 военнослужащих, 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены пять атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное ДНР и Приютное Запорожской области. "Потери противника на данном направлении составили свыше 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240105/himars-1919816468.html
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РИА Новости
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безопасность, старомайорское, угледар, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Старомайорское, Угледар, Киев, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли более 950 солдат на Южнодонецком направлении
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении за неделю нанесли огневое поражение противнику в районах Водяного, Макаровки, Парасковиевки, Старомайорского, Угледара, Приютного, Киев потерял более 950 военнослужащих, 12 бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены пять атак противника", - говорится в сводке министерства за неделю.
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По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ
в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка, Парасковиевка, Старомайорское, Угледар, Урожайное ДНР
и Приютное Запорожской области
.
"Потери противника на данном направлении составили свыше 950 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 27 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на двух направлениях