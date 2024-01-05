https://ria.ru/20240105/spetsoperatsiya-1919816944.html

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.01.2024

Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении

Российские военнослужащие за неделю на херсонском направлении нанесли поражение украинским войскам у четырёх населённых пунктов на правом берегу Днепра и... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:59

2024-01-05T13:59

2024-01-05T14:11

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю на херсонском направлении нанесли поражение украинским войскам у четырёх населённых пунктов на правом берегу Днепра и уничтожили до 225 солдат противника, танк, пусковую установку комплекса "Бук-М1" и склад боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января.Отмечается, что в результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на херсонском направлении до 225 военнослужащих. Также уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

https://radiosputnik.ru/20240105/aviaudar-1919816577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность