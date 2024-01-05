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Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.01.2024
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за неделю на херсонском направлении нанесли поражение украинским войскам у четырёх населённых пунктов на правом берегу Днепра и... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:59
2024-01-05T13:59
2024-01-05T14:11
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю на херсонском направлении нанесли поражение украинским войскам у четырёх населённых пунктов на правом берегу Днепра и уничтожили до 225 солдат противника, танк, пусковую установку комплекса "Бук-М1" и склад боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января.Отмечается, что в результате действий российских войск ВСУ потеряли убитыми и ранеными на херсонском направлении до 225 военнослужащих. Также уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
https://radiosputnik.ru/20240105/aviaudar-1919816577.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 225 солдат на Херсонском направлении
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю на херсонском направлении нанесли поражение украинским войскам у четырёх населённых пунктов на правом берегу Днепра и уничтожили до 225 солдат противника, танк, пусковую установку комплекса "Бук-М1" и склад боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 30 декабря по 5 января.
Отмечается, что в результате действий российских войск ВСУ
потеряли убитыми и ранеными на херсонском направлении до 225 военнослужащих. Также уничтожены танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей, 14 лодок, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", 11 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
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