Рейтинг@Mail.ru
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 05.01.2024 (обновлено: 14:17 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/sochi-1919783001.html
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках - РИА Новости, 05.01.2024
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:32
2024-01-05T14:17
сочи
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136847/36/1368473602_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_799ca22265cb7b6a4ce698204d7b1398.jpg
СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. &quot;В период десяти-двенадцати часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема&quot;, — отметили в ведомстве.Как добавили спасатели, на время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Центральном районе Сочи идет дождь, интенсивность осадков периодически меняется, наблюдается ветер, температура воздуха — десять градусов тепла.Ранее в городской мэрии предупреждали о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы.
https://ria.ru/20231224/sochi-1917727531.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136847/36/1368473602_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c47e9da4987b898913051e3f1571b3a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край
Сочи, Краснодарский край
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
«

"В период десяти-двенадцати часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", — отметили в ведомстве.

Как добавили спасатели, на время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Центральном районе Сочи идет дождь, интенсивность осадков периодически меняется, наблюдается ветер, температура воздуха — десять градусов тепла.
Ранее в городской мэрии предупреждали о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы.
Поселок Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
Трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми из-за непогоды
24 декабря 2023, 09:20
 
СочиКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала