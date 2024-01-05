https://ria.ru/20240105/sochi-1919783001.html
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках - РИА Новости, 05.01.2024
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:32
2024-01-05T09:32
2024-01-05T14:17
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. "В период десяти-двенадцати часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", — отметили в ведомстве.Как добавили спасатели, на время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Центральном районе Сочи идет дождь, интенсивность осадков периодически меняется, наблюдается ветер, температура воздуха — десять градусов тепла.Ранее в городской мэрии предупреждали о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы.
https://ria.ru/20231224/sochi-1917727531.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край
В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за подъема уровня воды в реках
СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
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"В период десяти-двенадцати часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", — отметили в ведомстве.
Как добавили спасатели, на время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение.
Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Центральном районе Сочи идет дождь, интенсивность осадков периодически меняется, наблюдается ветер, температура воздуха — десять градусов тепла.
Ранее в городской мэрии предупреждали о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы.
Трассы горных курортов Сочи остаются закрытыми из-за непогоды