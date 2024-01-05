https://ria.ru/20240105/sochi-1919783001.html

В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках

В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках - РИА Новости, 05.01.2024

В Сочи ожидают подъема уровня воды в реках

В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:32

2024-01-05T09:32

2024-01-05T14:17

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 5 янв — РИА Новости. В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю. "В период десяти-двенадцати часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", — отметили в ведомстве.Как добавили спасатели, на время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение. Как передает корреспондент РИА Новости, сейчас в Центральном районе Сочи идет дождь, интенсивность осадков периодически меняется, наблюдается ветер, температура воздуха — десять градусов тепла.Ранее в городской мэрии предупреждали о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы.

https://ria.ru/20231224/sochi-1917727531.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край