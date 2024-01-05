https://ria.ru/20240105/sobchak-1919810676.html
Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за участия в "голом бале" Ивлеевой
Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за участия в "голом бале" Ивлеевой - РИА Новости, 05.01.2024
Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за участия в "голом бале" Ивлеевой
Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что потеряла примерно 15 миллионов рублей на фоне участия в скандальной вечеринке блогерши... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:37
2024-01-05T13:37
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак рассказала в своем Telegram-канале, что потеряла примерно 15 миллионов рублей на фоне участия в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. "Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий, — написала Собчак. — Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают". Журналистка добавила, что также важно "проявлять человечность и не травить упавших". Вечеринка Ивлеевой прошла в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получила название "голая" из-за дресс-кода "почти без одежды". В первый день на предновогодний праздник пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу, Анну Асти и других.Несмотря на то, что вечеринка имела статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность. Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.После в России стали массово отменять концерты участников "голого бала", а также исключать их из новогодних телепрограмм. Например, Филиппа Киркорова и Анну Асти "вырезали" из музыкальной комедии "Иван Васильевич меняет все!" на ТНТ. Их в последний момент заменили другими артистами. Почти все звездные участники "голой вечеринки" записали и разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды). * Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20231226/vecherinka-1918307839.html
https://ria.ru/20231227/fil-1918576114.html
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, ксения собчак, анастасия ивлеева, филипп киркоров, россия, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Собчак потеряла 15 миллионов рублей из-за участия в "голом бале" Ивлеевой
Собчак потеряла на отмене мероприятий 15 млн рублей после вечеринки Ивлеевой
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Телеведущая Ксения Собчак рассказала
в своем Telegram-канале, что потеряла примерно 15 миллионов рублей на фоне участия в скандальной вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой.
«
"Я потеряла порядка 15 млн рублей на отмене мероприятий, — написала Собчак. — Но деньги — не главное. Важны уроки, которые мы извлекаем из тех или иных ситуаций. Все ошибаются. Все падают".
Журналистка добавила, что также важно "проявлять человечность и не травить упавших".
Вечеринка Ивлеевой прошла в столичном клубе "Мутабор" 20 и 21 декабря и получила название "голая" из-за дресс-кода "почти без одежды".
В первый день на предновогодний праздник пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана, Ольгу Орлову, Глюкозу, Анну Асти и других.
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Несмотря на то, что вечеринка имела статус "закрытого мероприятия", сама организатор и гости активно выкладывали фото в соцсетях, из-за чего разозлили общественность.
Представители движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру. По их мнению, веселиться, когда "Россия ведет СВО и выступает за традиционные ценности", недопустимо.
Депутат Госдумы Мария Бутина попросила МВД, Роскомнадзор и Минкультуры проверить звездную тусовку на пропаганду ЛГБТ*.
Канделаки объяснила пересъемки фильма "Иван Васильевич меняет все!"
После в России стали массово отменять концерты участников "голого бала", а также исключать их из новогодних телепрограмм. Например, Филиппа Киркорова и Анну Асти "вырезали" из музыкальной комедии "Иван Васильевич меняет все!" на ТНТ. Их в последний момент заменили другими артистами.
Почти все звездные участники "голой вечеринки" записали и разместили на своих страницах в соцсетях видеообращения с извинениями, в том числе Анастасия Ивлеева (она сделала это дважды).
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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