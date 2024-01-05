https://ria.ru/20240105/slova-1919777985.html

"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского

"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского - РИА Новости, 05.01.2024

"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского

Пользователи соцсети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу со словами благодарности за новый пакет РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:03

2024-01-05T09:03

2024-01-05T15:26

в мире

технологии

украина

германия

владимир зеленский

олаф шольц

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу со словами благодарности за новый пакет военной помощи."Это (новая техника. — Прим. ред.) не продержится и дня", — высказал свое предположение Ranger."Заплати за это или дай нам нефть. Ты просишь только бесплатную помощь", — обратился к Зеленскому just living."А что случилось со всеми предыдущими пакетами помощи?" — поинтересовался Foreign Ugandan."Меня от тебя тошнит. Надеюсь, русские скоро до тебя доберутся", — поделился Havok75."Это означает, что еще больше украинцев погибнут. Чем больше оружия, тем больше смертей. Проснись, Зеленский, попробуй договориться, пока не стало совсем поздно", — резюмировал David Muli.В обновленном в четверг перечне немецкой помощи Украине указана поставка снарядов для танков Leopard 2A6, десяти боевых машин пехоты Marder, системы ПВО Skynex, ракет для зенитных систем IRIS-T, а также двух радаров TRML-4D. В пакет включены также почти десять тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы, шлемы.

https://ria.ru/20240104/konflikt-1919693236.html

https://ria.ru/20240104/dron-1919661604.html

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в мире, технологии, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц