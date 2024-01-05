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"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского
"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского - РИА Новости, 05.01.2024
"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского
Пользователи соцсети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу со словами благодарности за новый пакет РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T09:03
2024-01-05T09:03
2024-01-05T15:26
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владимир зеленский
олаф шольц
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу со словами благодарности за новый пакет военной помощи."Это (новая техника. — Прим. ред.) не продержится и дня", — высказал свое предположение Ranger."Заплати за это или дай нам нефть. Ты просишь только бесплатную помощь", — обратился к Зеленскому just living."А что случилось со всеми предыдущими пакетами помощи?" — поинтересовался Foreign Ugandan."Меня от тебя тошнит. Надеюсь, русские скоро до тебя доберутся", — поделился Havok75."Это означает, что еще больше украинцев погибнут. Чем больше оружия, тем больше смертей. Проснись, Зеленский, попробуй договориться, пока не стало совсем поздно", — резюмировал David Muli.В обновленном в четверг перечне немецкой помощи Украине указана поставка снарядов для танков Leopard 2A6, десяти боевых машин пехоты Marder, системы ПВО Skynex, ракет для зенитных систем IRIS-T, а также двух радаров TRML-4D. В пакет включены также почти десять тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы, шлемы.
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в мире, технологии, украина, германия, владимир зеленский, олаф шольц
В мире, Технологии, Украина, Германия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
"Русские до тебя доберутся": пользователей Сети шокировали слова Зеленского
Пользователи Х раскритиковали Зеленского за слова о немецкой помощи
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости.
Пользователи соцсети Х
раскритиковали обращение президента Украины Владимира Зеленского к канцлеру Германии Олафу Шольцу со словами благодарности за новый пакет военной помощи.
"Это (новая техника. — Прим. ред.) не продержится и дня", — высказал свое предположение Ranger.
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"Заплати за это или дай нам нефть. Ты просишь только бесплатную помощь", — обратился к Зеленскому just living.
"А что случилось со всеми предыдущими пакетами помощи?" — поинтересовался Foreign Ugandan.
"Меня от тебя тошнит. Надеюсь, русские скоро до тебя доберутся", — поделился Havok75.
"Это означает, что еще больше украинцев погибнут. Чем больше оружия, тем больше смертей. Проснись, Зеленский, попробуй договориться, пока не стало совсем поздно", — резюмировал David Muli.
В обновленном в четверг перечне немецкой помощи Украине указана поставка снарядов для танков Leopard 2A6, десяти боевых машин пехоты Marder, системы ПВО Skynex, ракет для зенитных систем IRIS-T, а также двух радаров TRML-4D. В пакет включены также почти десять тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, мостоукладчик Biber, десятки грузовиков, тысячи комплектов зимней военной формы, шлемы.
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