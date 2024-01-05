https://ria.ru/20240105/shkolnitsa-1919761848.html
Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле школьницу выписали из больницы
Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле школьницу выписали из больницы - РИА Новости, 05.01.2024
Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле школьницу выписали из больницы
Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле школьницу выписали из больницы, в отношении родителей подозреваемых подростков заведено административное дело, сообщил РИА... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T02:35
2024-01-05T02:35
2024-01-05T02:35
нижний тагил
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле школьницу выписали из больницы, в отношении родителей подозреваемых подростков заведено административное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Ранее в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована информация о том, что два брата-пятиклассника напали на улице на сверстников – ударили в лицо мальчика, а затем "ногами избили 11-летнюю девочку-сироту". Отмечалось, что мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. По данным регионального управления СК, девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Потерпевшая в ходе драки девочка уже выписана из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Ее предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД. Пострадавшая воспитывается в неполной семье, опекуном является бабушка. Ее отец ранее трижды судим <...> Мать потерпевшей школьницы лишена родительских прав и в настоящее время по решению суда отбывает наказание в виде 11 лет лишения свободы в женской колонии Нижнего Тагила", - пояснил Горелых. По его словам, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой незадолго до конфликта, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Помимо расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, сотрудники полиции завели административное дело в отношении отца и матери двух подростков за ненадлежащее воспитание собственных детей. Также правоохранители установили, что к конфликту могут иметь отношение 12 учащихся 5 класса 56-ой местной школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают. "После окончания зимних каникул в школе будет проведен целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь", - добавил представитель полицейского главка.
https://ria.ru/20231223/mvd-1917620468.html
https://ria.ru/20231226/patsan-1918115304.html
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нижний тагил, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Нижний Тагил, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле школьницу выписали из больницы
Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле 11-летнюю школьницу выписали из больницы
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 янв - РИА Новости. Избитую сверстниками в Нижнем Тагиле школьницу выписали из больницы, в отношении родителей подозреваемых подростков заведено административное дело, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Ранее в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" была опубликована информация о том, что два брата-пятиклассника напали на улице на сверстников – ударили в лицо мальчика, а затем "ногами избили 11-летнюю девочку-сироту". Отмечалось, что мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. По данным регионального управления СК
, девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
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"Потерпевшая в ходе драки девочка уже выписана из местной детской горбольницы, где она находилась на обследовании. Ее предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД. Пострадавшая воспитывается в неполной семье, опекуном является бабушка. Ее отец ранее трижды судим <...> Мать потерпевшей школьницы лишена родительских прав и в настоящее время по решению суда отбывает наказание в виде 11 лет лишения свободы в женской колонии Нижнего Тагила", - пояснил Горелых.
По его словам, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой незадолго до конфликта, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Помимо расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, сотрудники полиции завели административное дело в отношении отца и матери двух подростков за ненадлежащее воспитание собственных детей.
Также правоохранители установили, что к конфликту могут иметь отношение 12 учащихся 5 класса 56-ой местной школы, роль каждого из них представители МВД сейчас устанавливают. "После окончания зимних каникул в школе будет проведен целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП впредь", - добавил представитель полицейского главка.
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