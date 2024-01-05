https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919797114.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T11:20

2024-01-05T11:20

2024-01-05T11:46

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.Сигнал об опасности прозвучал в 11:18 (совпадает с мск). "Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные используют табельные средства маскировки", — добавил Развожаев.В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.Накануне ВСУ также провели ракетную атаку на Севастополь, Развозжаев назвал ее самой массированной за последнее время. При ударе пострадал один житель города. Средства ПВО уничтожили над Крымом десять ракет, обломки нескольких из них упали в Севастополе и его окрестностях.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html

https://ria.ru/20240101/bespilotnik-1919346066.html

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

севастополь, происшествия