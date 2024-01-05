https://ria.ru/20240105/sevastopol-1919797114.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.01.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T11:20
2024-01-05T11:20
2024-01-05T11:46
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.Сигнал об опасности прозвучал в 11:18 (совпадает с мск). "Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные используют табельные средства маскировки", — добавил Развожаев.В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.Накануне ВСУ также провели ракетную атаку на Севастополь, Развозжаев назвал ее самой массированной за последнее время. При ударе пострадал один житель города. Средства ПВО уничтожили над Крымом десять ракет, обломки нескольких из них упали в Севастополе и его окрестностях.Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240104/obstrely-1919738689.html
https://ria.ru/20240101/bespilotnik-1919346066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
Севастополь, Происшествия
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя сообщил о воздушной тревоге в городе
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости.
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram
-канале.
«
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал он.
Сигнал об опасности прозвучал в 11:18 (совпадает с мск).
"Дым в районе Севастопольской и Стрелецкой бухт — это военные используют табельные средства маскировки", — добавил Развожаев.
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В городе также прекратил работу наземный и морской общественный транспорт.
Накануне ВСУ также провели ракетную атаку на Севастополь, Развозжаев назвал ее самой массированной за последнее время. При ударе пострадал один житель города. Средства ПВО уничтожили над Крымом десять ракет, обломки нескольких из них упали в Севастополе и его окрестностях.
Украинские военные регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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