https://ria.ru/20240105/sanktsii-1919834275.html

Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ

Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024

Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список которых он передал бывшему американскому... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T15:55

2024-01-05T15:55

2024-01-05T17:20

донецк

луганск

грозный

скотт риттер

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список которых он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне, сообщил корреспондент РИА Новости. "Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список. — Прим. ред.) нашему гостю, <…> если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, <…> кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — заявил Кадыров.Свое предложение Кадыров озвучил на построении силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета. В ролике один из бывших бойцов ВСУ отметил, что если США выполнят эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома.

https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html

донецк

луганск

грозный

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Встреча Кадырова с бывшим американским разведчиком Риттером в Грозном Кадыров передал в Грозном бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру список украинских пленных, которых могут передать в обмен на снятие с его семьи санкций США. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции". 2024-01-05T15:55 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецк, луганск, грозный, скотт риттер, рамзан кадыров