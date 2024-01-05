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Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
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15:55 05.01.2024 (обновлено: 17:20 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/sanktsii-1919834275.html
Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ
Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ - РИА Новости, 05.01.2024
Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список которых он передал бывшему американскому... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T15:55
2024-01-05T17:20
донецк
луганск
грозный
скотт риттер
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список которых он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне, сообщил корреспондент РИА Новости. &quot;Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список. — Прим. ред.) нашему гостю, &lt;…&gt; если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, &lt;…&gt; кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим&quot;, — заявил Кадыров.Свое предложение Кадыров озвучил на построении силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета. В ролике один из бывших бойцов ВСУ отметил, что если США выполнят эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома.
https://ria.ru/20231227/kadyrov-1918570581.html
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Встреча Кадырова с бывшим американским разведчиком Риттером в Грозном
Кадыров передал в Грозном бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру список украинских пленных, которых могут передать в обмен на снятие с его семьи санкций США. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции".
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донецк, луганск, грозный, скотт риттер, рамзан кадыров
Донецк, Луганск, Грозный, Скотт Риттер, Рамзан Кадыров
Кадыров предложил США снять санкции с родственников в обмен на пленных ВСУ

Кадыров предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на пленных ВСУ

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ГРОЗНЫЙ, 5 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список которых он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю (список. — Прим. ред.) нашему гостю, <…> если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, <…> кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкции против меня, то мы этих людей отдадим", — заявил Кадыров.

Свое предложение Кадыров озвучил на построении силовых подразделений республики в Грозном. Там же показали видеообращение пленных, которые просят снять "абсурдные, ни на что не влияющие санкции" против родственников Кадырова, его лошадей и самолета.
В ролике один из бывших бойцов ВСУ отметил, что если США выполнят эти условия, то 20 украинских солдат вернутся в свои родные дома.
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