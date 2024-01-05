https://ria.ru/20240105/samolet-1919811322.html

На Карибах разбился частный самолет

На Карибах разбился частный самолет - РИА Новости, 05.01.2024

На Карибах разбился частный самолет

Четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете в четверг после вылета из аэропорта карибской страны... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:19

2024-01-05T13:19

2024-01-05T13:29

в мире

сент-винсент и гренадины

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете в четверг после вылета из аэропорта карибской страны Сент-Винсент и Гренадины, сообщает национальная полиция. По заявлению полиции в Facebook*, самолет, на борту которого, помимо пилота-владельца, находился 51-летний американец с дочерями 10 и 12 лет, вылетел из аэропорта Бекия в четверг около 12.11 (19.11 мск), однако спустя несколько мгновений упал в океан. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось. Полиция проводит расследование инцидента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html

сент-винсент и гренадины

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сент-винсент и гренадины