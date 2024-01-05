https://ria.ru/20240105/samolet-1919811322.html
На Карибах разбился частный самолет
На Карибах разбился частный самолет - РИА Новости, 05.01.2024
На Карибах разбился частный самолет
Четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете в четверг после вылета из аэропорта карибской страны... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T13:19
2024-01-05T13:19
2024-01-05T13:29
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете в четверг после вылета из аэропорта карибской страны Сент-Винсент и Гренадины, сообщает национальная полиция. По заявлению полиции в Facebook*, самолет, на борту которого, помимо пилота-владельца, находился 51-летний американец с дочерями 10 и 12 лет, вылетел из аэропорта Бекия в четверг около 12.11 (19.11 мск), однако спустя несколько мгновений упал в океан. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось. Полиция проводит расследование инцидента.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230823/samolet-1891846448.html
сент-винсент и гренадины
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сент-винсент и гренадины
В мире, Сент-Винсент и Гренадины
На Карибах разбился частный самолет
На Карибах разбился частный самолет, погибли четыре человека, включая двух детей
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Четыре человека, включая пилота и пассажира-американца с двумя детьми, разбились на частном самолете в четверг после вылета из аэропорта карибской страны Сент-Винсент и Гренадины, сообщает национальная полиция.
По заявлению полиции в Facebook*, самолет, на борту которого, помимо пилота-владельца, находился 51-летний американец с дочерями 10 и 12 лет, вылетел из аэропорта Бекия в четверг около 12.11 (19.11 мск), однако спустя несколько мгновений упал в океан. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, однако спасти никого не удалось.
Полиция проводит расследование инцидента.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Момент падения частного самолета в Тверской области попал на видео