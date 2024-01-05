https://ria.ru/20240105/rumyniya-1919812529.html

Минобороны Румынии держит военную помощь Украине в секрете от парламента

Минобороны Румынии держит военную помощь Украине в секрете от парламента - РИА Новости, 05.01.2024

Минобороны Румынии держит военную помощь Украине в секрете от парламента

Министерство обороны Румынии отказалось предоставить информацию о военной помощи Украине в ответ на запрос депутата парламента страны Дана Тэнасэ. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T13:26

2024-01-05T13:26

2024-01-05T13:26

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КИШИНЕВ, 5 янв - РИА Новости. Министерство обороны Румынии отказалось предоставить информацию о военной помощи Украине в ответ на запрос депутата парламента страны Дана Тэнасэ. Депутат парламента Румынии от партии "Альянс объединения Румынии" Дан Тэнасэ зарегистрировал в Палате депутатов запрос в министерство обороны о том, какую военную помощь Бухарест оказывает Киеву. "В связи с вашим вопросом к министру национальной обороны, зарегистрированным в Палате депутатов под №11065A/2023 "О военной помощи Украине", сообщаем, что запрашиваемая информация является секретной и, в соответствии с положениями Закона о свободном доступе к информации, представляющей общественный интерес, с последующими изменениями и дополнениями, она не подлежит свободному доступу граждан", - говорится в ответе депутату, который он опубликовал в соцсетях. В министерстве отметили, что подобная информация может быть рассмотрена в комитете по обороне, общественному порядку и национальной безопасности Палаты депутатов "в соответствии с правилами защиты секретных данных". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240104/pomosch-1919747385.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, румыния, сергей лавров, нато