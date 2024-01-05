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В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова - РИА Новости, 05.01.2024
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17:35 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/rozysk-1919847565.html
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова - РИА Новости, 05.01.2024
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова
В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:35
2024-01-05T17:35
в мире
казахстан
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АСТАНА, 5 янв – РИА Новости. В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана. Розыскное дело на Машурова зарегистрировано в Алма-Ате 28 декабря 2023 года. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу республики. По данным СМИ, Вадим Машуров является основателем компании Sincere System Group (S-Group). В отношении представителей данной компании Агентством по финмониторингу Казахстана в июле 2023 года начато досудебное расследование. Они подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамиды. Вадим Машуров разыскивается на Украине по статьям за вымогательство, угон авто и похищение человека.
https://ria.ru/20240103/khaker-1919569732.html
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в мире, казахстан, алма-ата, украина
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Украина
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова

В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Машурова

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АСТАНА, 5 янв – РИА Новости. В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана.
Розыскное дело на Машурова зарегистрировано в Алма-Ате 28 декабря 2023 года. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу республики.
По данным СМИ, Вадим Машуров является основателем компании Sincere System Group (S-Group). В отношении представителей данной компании Агентством по финмониторингу Казахстана в июле 2023 года начато досудебное расследование. Они подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамиды.
Вадим Машуров разыскивается на Украине по статьям за вымогательство, угон авто и похищение человека.
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