https://ria.ru/20240105/rozysk-1919847565.html
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова - РИА Новости, 05.01.2024
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова
В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T17:35
2024-01-05T17:35
2024-01-05T17:35
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АСТАНА, 5 янв – РИА Новости. В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана. Розыскное дело на Машурова зарегистрировано в Алма-Ате 28 декабря 2023 года. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу республики. По данным СМИ, Вадим Машуров является основателем компании Sincere System Group (S-Group). В отношении представителей данной компании Агентством по финмониторингу Казахстана в июле 2023 года начато досудебное расследование. Они подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамиды. Вадим Машуров разыскивается на Украине по статьям за вымогательство, угон авто и похищение человека.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, украина
В мире, Казахстан, Алма-Ата, Украина
В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова
В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Машурова
АСТАНА, 5 янв – РИА Новости. В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана.
Розыскное дело на Машурова зарегистрировано в Алма-Ате
28 декабря 2023 года. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу республики.
По данным СМИ, Вадим Машуров является основателем компании Sincere System Group (S-Group). В отношении представителей данной компании Агентством по финмониторингу Казахстана в июле 2023 года начато досудебное расследование. Они подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамиды.
Вадим Машуров разыскивается на Украине
по статьям за вымогательство, угон авто и похищение человека.
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