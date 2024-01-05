https://ria.ru/20240105/rozysk-1919847565.html

В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова

В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова - РИА Новости, 05.01.2024

В Казахстане объявили в розыск украинского миллионера Машурова

В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T17:35

2024-01-05T17:35

2024-01-05T17:35

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АСТАНА, 5 янв – РИА Новости. В Казахстане объявили в розыск украинского долларового миллионера Вадима Машурова, сообщается на спецпортале органов правовой статистики и специальных учетов Генеральной прокуратуры Казахстана. Розыскное дело на Машурова зарегистрировано в Алма-Ате 28 декабря 2023 года. Инициатором розыска выступило Агентство по финансовому мониторингу республики. По данным СМИ, Вадим Машуров является основателем компании Sincere System Group (S-Group). В отношении представителей данной компании Агентством по финмониторингу Казахстана в июле 2023 года начато досудебное расследование. Они подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамиды. Вадим Машуров разыскивается на Украине по статьям за вымогательство, угон авто и похищение человека.

https://ria.ru/20240103/khaker-1919569732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, казахстан, алма-ата, украина