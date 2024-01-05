https://ria.ru/20240105/roskosmos-1919791198.html

Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС

Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС - РИА Новости, 05.01.2024

Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС

"Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к Международной космической станции в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:23

2024-01-05T10:23

2024-01-05T10:23

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МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к Международной космической станции в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В марте 2023 года был заключен государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева на изготовление космических кораблей для реализации программы полета Международной космической станции в 2025-2027 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракт был заключен "в целях обеспечения непрерывности отечественной пилотируемой программы в период создания Российской орбитальной станции в соответствии с выпущенным в 2022 году распоряжением правительства Российской Федерации". В "Роскосмосе" напомнили, что в 2023 году к МКС слетали два российских пилотируемых корабля "Союз МС-23" (в беспилотном варианте) и "Союз МС-24", а также четыре грузовика "Прогресс МС-22", "Прогресс МС-23", "Прогресс МС-24" и "Прогресс МС-25". Кроме того, со станции вернулись "Союз МС-22" в беспилотном варианте и "Союз МС-23" с экипажем. На станцию были доставлены более 10,5 тонны сухих грузов, воды, газов и топлива. Российские космонавты в ушедшем году шесть раз выходили в открытый космос. Кроме того, Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" интегрировали в состав российского сегмента МКС. На российском сегменте МКС выполнялся 51 эксперимент, результаты 48 из них обрабатываются. Шесть экспериментов являются полностью новыми. Также в 2023 году правительство РФ продлило работу российского сегмента станции до 2028 года, было подписано соглашение о полёте белорусской космонавтки весной 2024 года, а также достигнута договоренность с НАСА о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно.

https://ria.ru/20231229/kosmonavt-1919039548.html

https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, роскосмос, космос, космос - риа наука