Рейтинг@Mail.ru
Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
10:23 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/roskosmos-1919791198.html
Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС
Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС - РИА Новости, 05.01.2024
Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС
"Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к Международной космической станции в... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:23
2024-01-05T10:23
наука
россия
роскосмос
космос
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891090247_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ebd7ee14aee169c0107c02920bd7f9e7.jpg
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к Международной космической станции в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "В марте 2023 года был заключен государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева на изготовление космических кораблей для реализации программы полета Международной космической станции в 2025-2027 годах", - говорится в сообщении. Отмечается, что контракт был заключен "в целях обеспечения непрерывности отечественной пилотируемой программы в период создания Российской орбитальной станции в соответствии с выпущенным в 2022 году распоряжением правительства Российской Федерации". В "Роскосмосе" напомнили, что в 2023 году к МКС слетали два российских пилотируемых корабля "Союз МС-23" (в беспилотном варианте) и "Союз МС-24", а также четыре грузовика "Прогресс МС-22", "Прогресс МС-23", "Прогресс МС-24" и "Прогресс МС-25". Кроме того, со станции вернулись "Союз МС-22" в беспилотном варианте и "Союз МС-23" с экипажем. На станцию были доставлены более 10,5 тонны сухих грузов, воды, газов и топлива. Российские космонавты в ушедшем году шесть раз выходили в открытый космос. Кроме того, Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" интегрировали в состав российского сегмента МКС. На российском сегменте МКС выполнялся 51 эксперимент, результаты 48 из них обрабатываются. Шесть экспериментов являются полностью новыми. Также в 2023 году правительство РФ продлило работу российского сегмента станции до 2028 года, было подписано соглашение о полёте белорусской космонавтки весной 2024 года, а также достигнута договоренность с НАСА о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно.
https://ria.ru/20231229/kosmonavt-1919039548.html
https://ria.ru/20231228/roskosmos-1918637026.html
россия
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891090247_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_10c012cc025769730846fbf193a5d5a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, роскосмос, космос, космос - риа наука
Наука, Россия, Роскосмос, Космос, Космос - РИА Наука
Роскосмос законтрактовал у РКК "Энергия" корабли для полетов к МКС

"Роскосмос" и РКК "Энергия" заключили контракт на изготовление кораблей

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/ TelegramНа Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс"
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком Прогресс - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"/ Telegram
На Байконуре установили на старт ракету с грузовиком "Прогресс". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв – РИА Новости. "Роскосмос" и Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к Международной космической станции в 2025-2027 годах, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
"В марте 2023 года был заключен государственный контракт с Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С.П. Королева на изготовление космических кораблей для реализации программы полета Международной космической станции в 2025-2027 годах", - говорится в сообщении.
Космонавт Александр Гребенкин
Российский космонавт в январе отправится в США готовиться к полету на МКС
29 декабря 2023, 18:59
Отмечается, что контракт был заключен "в целях обеспечения непрерывности отечественной пилотируемой программы в период создания Российской орбитальной станции в соответствии с выпущенным в 2022 году распоряжением правительства Российской Федерации".
В "Роскосмосе" напомнили, что в 2023 году к МКС слетали два российских пилотируемых корабля "Союз МС-23" (в беспилотном варианте) и "Союз МС-24", а также четыре грузовика "Прогресс МС-22", "Прогресс МС-23", "Прогресс МС-24" и "Прогресс МС-25". Кроме того, со станции вернулись "Союз МС-22" в беспилотном варианте и "Союз МС-23" с экипажем. На станцию были доставлены более 10,5 тонны сухих грузов, воды, газов и топлива.
Российские космонавты в ушедшем году шесть раз выходили в открытый космос. Кроме того, Многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" интегрировали в состав российского сегмента МКС. На российском сегменте МКС выполнялся 51 эксперимент, результаты 48 из них обрабатываются. Шесть экспериментов являются полностью новыми.
Также в 2023 году правительство РФ продлило работу российского сегмента станции до 2028 года, было подписано соглашение о полёте белорусской космонавтки весной 2024 года, а также достигнута договоренность с НАСА о продолжении перекрестных полетов до 2025 года включительно.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Россия и США продлили программу перекрестных полетов на МКС
28 декабря 2023, 10:05
 
НаукаРоссияРоскосмосКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала