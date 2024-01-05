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Экс-разведчик ВС США Риттер посетил Чечню

Экс-разведчик ВС США Риттер посетил Чечню - РИА Новости, 05.01.2024

Экс-разведчик ВС США Риттер посетил Чечню

Делегация во главе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером посетила Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T01:58

2024-01-05T01:58

2024-01-05T06:53

скотт риттер

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магомед даудов

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Делегация во главе с бывшим американским разведчиком Скоттом Риттером посетила Грозный, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. "В Грозный прибыла делегация во главе с американским военным экспертом, бывшим морпехом и разведчиком ВС США Скоттом Риттером", - написал Кадыров в Telegram-канале. По его словам, Риттер посетил Российский университет спецназа, где встретился с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым. "В ходе непринужденного разговора они обсудили ситуацию в мире и специальную военную операцию на Украине. Скотт Риттер широко известен своей последовательной критикой внешней политики США, а также действий украинской стороны", - сообщил Кадыров. Затем делегация посетила аэродинамический комплекс, они "смогли лично опробовать крупнейшую в Европе аэротрубу", "пострелять из различных типов огнестрельного оружия на полигоне РУС", а завершающим пунктом визита стало посещение крупнейшей мечети в Европе "Гордость мусульман" в Шали, рассказал глава Чечни. "Я благодарю Скотта Риттера и членов делегации за визит в Чеченскую Республику. Также выражаю особые слова благодарности дорогому брату (министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации) Ахмеду Дудаеву за высокий прием, организованный для наших гостей. Уверен, увиденное позволит Скотту Риттеру сформировать объективное мнение о нашей республике и ее вкладе в специальную военную операцию на Украине", - заключил Кадыров. Риттер ранее неоднократно выступал с критикой киевского режима. В частности, он считает, что 2024 год станет последним для Владимира Зеленского на его должности, а Украина в конфликте с Россией потеряет еще 30% своих земель. По мнению Риттера, Россия ведет экзистенциальную борьбу со злом на Украине, в октябре минувшего года он заявлял, что ВСУ уже фактически разгромлены и РФ сможет решить конфликт.

https://ria.ru/20231219/zapad-1916795398.html

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скотт риттер, украина, россия, грозный, рамзан кадыров, магомед даудов, вооруженные силы украины