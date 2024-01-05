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Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов

Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов - РИА Новости, 05.01.2024

Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов

Зимние каникулы — время для семейных чаепитий, для того, чтобы испечь торт или кекс вместе с близкими или приготовить самому, сделав сюрприз родным. Несложные... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T08:00

2024-01-05T08:00

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние каникулы — время для семейных чаепитий, для того, чтобы испечь торт или кекс вместе с близкими или приготовить самому, сделав сюрприз родным. Несложные рецепты вкусных десертов от шеф-поваров и ведущих кондитеров известных ресторанов — в подборке РИА Новости.Рождественский кекс от шеф-повара ресторана Red Wall Игоря ШияноваИнгредиенты:Яблоко свежее — 70 грамм;Чернослив — 40 грамм;Курага — 40 грамм;Лимонный сок — 8 грамм;Мед — 40 грамм;Вода — 60 грамм;Бадьян — 2 звездочки;Мускатный орех — 2 грамма;Гвоздика — 3 штуки;Корица — 1 палочка;Коньяк — 10 грамм;Масло сливочное — 50 грамм;Сахар тростниковый — 40 грамм;Яйцо — 1 штука;Мука пшеничная — 70 грамм;Разрыхлитель — 4 грамма;Фундук — 55 грамм;Шоколад молочный или горький — 150 грамм;Масло растительное — 50 грамм.Способ приготовления:Нарезать яблоко, чернослив, курагу, смешать с бадьяном, мускатным орехом, гвоздикой, корицей. Влить мед и воду, прокипятить. Вытащить из кастрюли гвоздику, бадьян, корицу и оставить на ночь при комнатной температуре. Утром добавить коньяк и лимонный сок.Готовим вторую смесь. Масло с сахаром взбить добела в миске, добавить яйцо, муку с разрыхлителем и половину мелко нарезанного фундука.Вручную смешать обе смеси, чтобы не помять яблоки. Выпекать при температуре 150 градусов в течение 40 минут.Растопить шоколад, влить в него растительное масло, нагреть в течение 15 секунд, добавить орехи. Нанести эту глазурь на кекс. Сверху украсить дольками мандарина, двумя палочками корицы, звездочками бадьяна и веточками розмарина.Рождественский ламингтон от шеф-кондитера ресторана CuttaCutta Юрия ВолковаИнгредиенты:Бисквит Джоконда:Миндальная мука — 125 грамм;Сахарная пудра — 125 грамм;Яйцо — 3 штуки;Пшеничная мука — 40 грамм;Растопленное сливочное масло — 40 грамм;Белок — 250 грамм;Сахар — 50 грамм.Малиновый конфи:Малиновое пюре — 300 грамм;Свежемороженая малина — 100 грамм;Пектин — 6 грамм;Сахар — 40 грамм.Глазурь:Молоко — 150 миллилитров;Сливочное масло — 15 грамм;Сахарная пудра — 480 грамм;Какао — 22 грамма;Стружка кокоса — 150 грамм.Крем Шанти:Сливки — 300 грамм;Маскарпоне — 150 грамм;Сахарная пудра — 45 грамм;Стручок ванили — 1 штука.Способ приготовления:Готовим бисквит. Пробиваем блендером до однородной массы миндальную муку, сахарную пудру, яйца, обычную муку.Взбиваем белок с сахаром, все должно получиться не слишком плотно. Половину белка вливаем в пробитую в блендере массу и перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и оставшийся белок, выкладываем на пергамент и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 12 минут.Готовим малиновый конфи. Сахар смешиваем с пектином. Греем в сотейнике пюре и свежемороженую малину, чтобы масса стала теплой, и постепенно вливаем, помешивая, пектин. Доводим все до кипения, варим полминуты, снимаем с огня и остужаем час.Собираем рулет: на бисквит распределяем остывшую массу малинового конфи. Плотно скручиваем тесто, заматываем его в фольгу и убираем в холодильник на час.Готовим глазурь. Разогреть молоко со сливочным маслом (не до кипения), добавить сахарную пудру и какао, перемешать и убрать в холодильник. Когда глазурь остыла, рулет обваливаем в ней, затем в кокосовой стружке. Убираем в холодильник.Готовый рулет разрезать и выложить на тарелку, оставляя между кусочками пространство для крема.Все ингредиенты крема взбиваем и выкладываем между частями рулета с помощью кондитерского мешка. Торт декорируем ягодами и растопленным горьким шоколадом.Пахлава от шеф-повара ресторана MORÓ Романа ЗерноваИнгредиенты:Тесто фило — 500 грамм;Масло топленое — 100 грамм;Дробленые фисташки — 200 грамм;Мороженое — 70 грамм;Мед — 100 грамм;Сахар — 50 грамм;Вода — 100 грамм.Способ приготовления:Половину теста фило разделить на несколько слоев, промазать маслом и проложить дроблеными фисташками.Сверху накрыть слоями оставшегося теста и выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета.Залить выпечку горячим сиропом из воды, меда и сахара, нарезать на порции, остудить. Между двумя слоями теста положить мороженое.Чизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу от кондитера ресторана Mr. Lee Бека КераеваИнгредиенты:Сыр Cream Cheese — 500 грамм;Сахар — 139 грамм;Сливки — 312 миллилитров;Крахмал — 23 грамм;Куриное яйцо — 5 штук;Пюре юдзу — 20 грамм;Ягоды — по вкусу.Способ приготовления:Миксером смешать до однородной массы Cream Cheese и сахар.Взбить яйца блендером до меланжа, медленно влить в сырную массу.В полученную смесь добавить сливки с крахмалом и растопленное пюре юдзу.Форму для выпечки проложить пергаментом, сформировав борта. Залить сырную массу и выпекать в духовке полчаса при температуре 200 градусов. Готовить в режиме обдув. Подать на стол, украсив ягодами.Мандариновый тарт от официанта ресторана Sangre Fresca Данила СехинаИнгредиенты:Жареный миндаль — 250 грамм;Сливочное ⁠масло — 250 грамм;⁠Сахар тростниковый — 200 грамм;Сахар обычный — 50 грамм;Мука — 70 грамм;Куриное ⁠яйцо — 5 штук;Ром темный — 50 грамм;Вишня свежемороженая — 300 грамм;Цедра мандарина — 1 штука;Сливки — 300 грамм;Маскарпоне — 75 грамм;Сахарная пудра — 40 грамм.Способ приготовления:Для бисквита: взбить масло с сахаром, добавить молотый миндаль и, хорошо перемешивая, влить яйца по одному. Добавить муку. Полученную массу перемешать с ромом и натертой цедрой мандарина. Выложить тесто в форму и сверху засыпать вишней.Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов, затем еще столько же, но при температуре 160 градусов. Остудить тесто.Для приготовления крема взбить сливки, маскарпоне и сахарную пудру.Отрезать ровный ломтик бисквита и пропитать темным ромом. Выложить сверху через кондитерский мешок крем. Украсить можно очищенными дольками мандарина и цедрой апельсина.

https://ria.ru/20231223/retsepty-1915841457.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, еда - туризм, еда, простые рецепты, рецепты, новый год, что приготовить