Рейтинг@Mail.ru
Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов - РИА Новости, 05.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:00 05.01.2024 (обновлено: 08:08 05.01.2024)
https://ria.ru/20240105/retsepty-1918043622.html
Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов
Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов - РИА Новости, 05.01.2024
Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов
Зимние каникулы — время для семейных чаепитий, для того, чтобы испечь торт или кекс вместе с близкими или приготовить самому, сделав сюрприз родным. Несложные... РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T08:00
2024-01-05T08:08
туризм
туризм
еда - туризм
еда
простые рецепты
рецепты
новый год
что приготовить
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764012699_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c15bbe8ad6c134a2c490ee02625b8483.jpg
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние каникулы — время для семейных чаепитий, для того, чтобы испечь торт или кекс вместе с близкими или приготовить самому, сделав сюрприз родным. Несложные рецепты вкусных десертов от шеф-поваров и ведущих кондитеров известных ресторанов — в подборке РИА Новости.Рождественский кекс от шеф-повара ресторана Red Wall Игоря ШияноваИнгредиенты:Яблоко свежее — 70 грамм;Чернослив — 40 грамм;Курага — 40 грамм;Лимонный сок — 8 грамм;Мед — 40 грамм;Вода — 60 грамм;Бадьян — 2 звездочки;Мускатный орех — 2 грамма;Гвоздика — 3 штуки;Корица — 1 палочка;Коньяк — 10 грамм;Масло сливочное — 50 грамм;Сахар тростниковый — 40 грамм;Яйцо — 1 штука;Мука пшеничная — 70 грамм;Разрыхлитель — 4 грамма;Фундук — 55 грамм;Шоколад молочный или горький — 150 грамм;Масло растительное — 50 грамм.Способ приготовления:Нарезать яблоко, чернослив, курагу, смешать с бадьяном, мускатным орехом, гвоздикой, корицей. Влить мед и воду, прокипятить. Вытащить из кастрюли гвоздику, бадьян, корицу и оставить на ночь при комнатной температуре. Утром добавить коньяк и лимонный сок.Готовим вторую смесь. Масло с сахаром взбить добела в миске, добавить яйцо, муку с разрыхлителем и половину мелко нарезанного фундука.Вручную смешать обе смеси, чтобы не помять яблоки. Выпекать при температуре 150 градусов в течение 40 минут.Растопить шоколад, влить в него растительное масло, нагреть в течение 15 секунд, добавить орехи. Нанести эту глазурь на кекс. Сверху украсить дольками мандарина, двумя палочками корицы, звездочками бадьяна и веточками розмарина.Рождественский ламингтон от шеф-кондитера ресторана CuttaCutta Юрия ВолковаИнгредиенты:Бисквит Джоконда:Миндальная мука — 125 грамм;Сахарная пудра — 125 грамм;Яйцо — 3 штуки;Пшеничная мука — 40 грамм;Растопленное сливочное масло — 40 грамм;Белок — 250 грамм;Сахар — 50 грамм.Малиновый конфи:Малиновое пюре — 300 грамм;Свежемороженая малина — 100 грамм;Пектин — 6 грамм;Сахар — 40 грамм.Глазурь:Молоко — 150 миллилитров;Сливочное масло — 15 грамм;Сахарная пудра — 480 грамм;Какао — 22 грамма;Стружка кокоса — 150 грамм.Крем Шанти:Сливки — 300 грамм;Маскарпоне — 150 грамм;Сахарная пудра — 45 грамм;Стручок ванили — 1 штука.Способ приготовления:Готовим бисквит. Пробиваем блендером до однородной массы миндальную муку, сахарную пудру, яйца, обычную муку.Взбиваем белок с сахаром, все должно получиться не слишком плотно. Половину белка вливаем в пробитую в блендере массу и перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и оставшийся белок, выкладываем на пергамент и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 12 минут.Готовим малиновый конфи. Сахар смешиваем с пектином. Греем в сотейнике пюре и свежемороженую малину, чтобы масса стала теплой, и постепенно вливаем, помешивая, пектин. Доводим все до кипения, варим полминуты, снимаем с огня и остужаем час.Собираем рулет: на бисквит распределяем остывшую массу малинового конфи. Плотно скручиваем тесто, заматываем его в фольгу и убираем в холодильник на час.Готовим глазурь. Разогреть молоко со сливочным маслом (не до кипения), добавить сахарную пудру и какао, перемешать и убрать в холодильник. Когда глазурь остыла, рулет обваливаем в ней, затем в кокосовой стружке. Убираем в холодильник.Готовый рулет разрезать и выложить на тарелку, оставляя между кусочками пространство для крема.Все ингредиенты крема взбиваем и выкладываем между частями рулета с помощью кондитерского мешка. Торт декорируем ягодами и растопленным горьким шоколадом.Пахлава от шеф-повара ресторана MORÓ Романа ЗерноваИнгредиенты:Тесто фило — 500 грамм;Масло топленое — 100 грамм;Дробленые фисташки — 200 грамм;Мороженое — 70 грамм;Мед — 100 грамм;Сахар — 50 грамм;Вода — 100 грамм.Способ приготовления:Половину теста фило разделить на несколько слоев, промазать маслом и проложить дроблеными фисташками.Сверху накрыть слоями оставшегося теста и выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета.Залить выпечку горячим сиропом из воды, меда и сахара, нарезать на порции, остудить. Между двумя слоями теста положить мороженое.Чизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу от кондитера ресторана Mr. Lee Бека КераеваИнгредиенты:Сыр Cream Cheese — 500 грамм;Сахар — 139 грамм;Сливки — 312 миллилитров;Крахмал — 23 грамм;Куриное яйцо — 5 штук;Пюре юдзу — 20 грамм;Ягоды — по вкусу.Способ приготовления:Миксером смешать до однородной массы Cream Cheese и сахар.Взбить яйца блендером до меланжа, медленно влить в сырную массу.В полученную смесь добавить сливки с крахмалом и растопленное пюре юдзу.Форму для выпечки проложить пергаментом, сформировав борта. Залить сырную массу и выпекать в духовке полчаса при температуре 200 градусов. Готовить в режиме обдув. Подать на стол, украсив ягодами.Мандариновый тарт от официанта ресторана Sangre Fresca Данила СехинаИнгредиенты:Жареный миндаль — 250 грамм;Сливочное ⁠масло — 250 грамм;⁠Сахар тростниковый — 200 грамм;Сахар обычный — 50 грамм;Мука — 70 грамм;Куриное ⁠яйцо — 5 штук;Ром темный — 50 грамм;Вишня свежемороженая — 300 грамм;Цедра мандарина — 1 штука;Сливки — 300 грамм;Маскарпоне — 75 грамм;Сахарная пудра — 40 грамм.Способ приготовления:Для бисквита: взбить масло с сахаром, добавить молотый миндаль и, хорошо перемешивая, влить яйца по одному. Добавить муку. Полученную массу перемешать с ромом и натертой цедрой мандарина. Выложить тесто в форму и сверху засыпать вишней.Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов, затем еще столько же, но при температуре 160 градусов. Остудить тесто.Для приготовления крема взбить сливки, маскарпоне и сахарную пудру.Отрезать ровный ломтик бисквита и пропитать темным ромом. Выложить сверху через кондитерский мешок крем. Украсить можно очищенными дольками мандарина и цедрой апельсина.
https://ria.ru/20231223/retsepty-1915841457.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764012699_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e0ce8dea2ecda2b7228eb36b68ac7a9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, еда - туризм, еда, простые рецепты, рецепты, новый год, что приготовить
Туризм, Туризм, Еда - Туризм, Еда, простые рецепты, Рецепты, Новый год, что приготовить
Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов

Шеф-кондитеры поделились легкими рецептами новогодних кексов и пахлавы

© Depositphotos.com / photo_stellaГреческое рождественское печенье "Меломакарона" и "Курабьедес"
Греческое рождественское печенье Меломакарона и Курабьедес - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© Depositphotos.com / photo_stella
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние каникулы — время для семейных чаепитий, для того, чтобы испечь торт или кекс вместе с близкими или приготовить самому, сделав сюрприз родным. Несложные рецепты вкусных десертов от шеф-поваров и ведущих кондитеров известных ресторанов — в подборке РИА Новости.

Рождественский кекс от шеф-повара ресторана Red Wall Игоря Шиянова

© Фото предоставлено рестораном Red WallРождественский кекс
Рождественский кекс
© Фото предоставлено рестораном Red Wall
Рождественский кекс
Ингредиенты:
Яблоко свежее — 70 грамм;
Чернослив — 40 грамм;
Курага — 40 грамм;
Лимонный сок — 8 грамм;
Мед — 40 грамм;
Вода — 60 грамм;
Бадьян — 2 звездочки;
Мускатный орех — 2 грамма;
Гвоздика — 3 штуки;
Корица — 1 палочка;
Коньяк — 10 грамм;
Масло сливочное — 50 грамм;
Сахар тростниковый — 40 грамм;
Яйцо — 1 штука;
Мука пшеничная — 70 грамм;
Разрыхлитель — 4 грамма;
Фундук — 55 грамм;
Шоколад молочный или горький — 150 грамм;
Масло растительное — 50 грамм.
Способ приготовления:
Нарезать яблоко, чернослив, курагу, смешать с бадьяном, мускатным орехом, гвоздикой, корицей. Влить мед и воду, прокипятить. Вытащить из кастрюли гвоздику, бадьян, корицу и оставить на ночь при комнатной температуре. Утром добавить коньяк и лимонный сок.
Готовим вторую смесь. Масло с сахаром взбить добела в миске, добавить яйцо, муку с разрыхлителем и половину мелко нарезанного фундука.
Вручную смешать обе смеси, чтобы не помять яблоки. Выпекать при температуре 150 градусов в течение 40 минут.
Растопить шоколад, влить в него растительное масло, нагреть в течение 15 секунд, добавить орехи. Нанести эту глазурь на кекс. Сверху украсить дольками мандарина, двумя палочками корицы, звездочками бадьяна и веточками розмарина.

Рождественский ламингтон от шеф-кондитера ресторана CuttaCutta Юрия Волкова

© Фото предоставлено рестораном CuttaCuttaоЛамингтон
Ламингтон
© Фото предоставлено рестораном CuttaCuttaо
Ламингтон
Ингредиенты:
Бисквит Джоконда:
Миндальная мука — 125 грамм;
Сахарная пудра — 125 грамм;
Яйцо — 3 штуки;
Пшеничная мука — 40 грамм;
Растопленное сливочное масло — 40 грамм;
Белок — 250 грамм;
Сахар — 50 грамм.
Малиновый конфи:
Малиновое пюре — 300 грамм;
Свежемороженая малина — 100 грамм;
Пектин — 6 грамм;
Сахар — 40 грамм.
Глазурь:
Молоко — 150 миллилитров;
Сливочное масло — 15 грамм;
Сахарная пудра — 480 грамм;
Какао — 22 грамма;
Стружка кокоса — 150 грамм.
Крем Шанти:
Сливки — 300 грамм;
Маскарпоне — 150 грамм;
Сахарная пудра — 45 грамм;
Стручок ванили — 1 штука.
Способ приготовления:
Готовим бисквит. Пробиваем блендером до однородной массы миндальную муку, сахарную пудру, яйца, обычную муку.
Взбиваем белок с сахаром, все должно получиться не слишком плотно. Половину белка вливаем в пробитую в блендере массу и перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и оставшийся белок, выкладываем на пергамент и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 12 минут.
Готовим малиновый конфи. Сахар смешиваем с пектином. Греем в сотейнике пюре и свежемороженую малину, чтобы масса стала теплой, и постепенно вливаем, помешивая, пектин. Доводим все до кипения, варим полминуты, снимаем с огня и остужаем час.
Собираем рулет: на бисквит распределяем остывшую массу малинового конфи. Плотно скручиваем тесто, заматываем его в фольгу и убираем в холодильник на час.
Готовим глазурь. Разогреть молоко со сливочным маслом (не до кипения), добавить сахарную пудру и какао, перемешать и убрать в холодильник. Когда глазурь остыла, рулет обваливаем в ней, затем в кокосовой стружке. Убираем в холодильник.
Готовый рулет разрезать и выложить на тарелку, оставляя между кусочками пространство для крема.
Все ингредиенты крема взбиваем и выкладываем между частями рулета с помощью кондитерского мешка. Торт декорируем ягодами и растопленным горьким шоколадом.

Пахлава от шеф-повара ресторана MORÓ Романа Зернова

© Фото предоставлено рестораном MoróПахлава с фисташками и ванильным мороженым
Пахлава с фисташками и ванильным мороженым
© Фото предоставлено рестораном Moró
Пахлава с фисташками и ванильным мороженым
Ингредиенты:
Тесто фило — 500 грамм;
Масло топленое — 100 грамм;
Дробленые фисташки — 200 грамм;
Мороженое — 70 грамм;
Мед — 100 грамм;
Сахар — 50 грамм;
Вода — 100 грамм.
Способ приготовления:
Половину теста фило разделить на несколько слоев, промазать маслом и проложить дроблеными фисташками.
Сверху накрыть слоями оставшегося теста и выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета.
Залить выпечку горячим сиропом из воды, меда и сахара, нарезать на порции, остудить. Между двумя слоями теста положить мороженое.

Чизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу от кондитера ресторана Mr. Lee Бека Кераева

© Фото предоставлено рестораном Mr. LeeЧизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу
Чизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу
© Фото предоставлено рестораном Mr. Lee
Чизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу
Ингредиенты:
Сыр Cream Cheese — 500 грамм;
Сахар — 139 грамм;
Сливки — 312 миллилитров;
Крахмал — 23 грамм;
Куриное яйцо — 5 штук;
Пюре юдзу — 20 грамм;
Ягоды — по вкусу.
Способ приготовления:
Миксером смешать до однородной массы Cream Cheese и сахар.
Взбить яйца блендером до меланжа, медленно влить в сырную массу.
В полученную смесь добавить сливки с крахмалом и растопленное пюре юдзу.
Форму для выпечки проложить пергаментом, сформировав борта. Залить сырную массу и выпекать в духовке полчаса при температуре 200 градусов. Готовить в режиме обдув. Подать на стол, украсив ягодами.

Мандариновый тарт от официанта ресторана Sangre Fresca Данила Сехина

© Фото предоставлено рестораном Sangre FrescaМандариновый тарт
Мандариновый тарт
© Фото предоставлено рестораном Sangre Fresca
Мандариновый тарт
Ингредиенты:
Жареный миндаль — 250 грамм;
Сливочное ⁠масло — 250 грамм;
⁠Сахар тростниковый — 200 грамм;
Сахар обычный — 50 грамм;
Мука — 70 грамм;
Куриное ⁠яйцо — 5 штук;
Ром темный — 50 грамм;
Вишня свежемороженая — 300 грамм;
Цедра мандарина — 1 штука;
Сливки — 300 грамм;
Маскарпоне — 75 грамм;
Сахарная пудра — 40 грамм.
Способ приготовления:
Для бисквита: взбить масло с сахаром, добавить молотый миндаль и, хорошо перемешивая, влить яйца по одному. Добавить муку.
Полученную массу перемешать с ромом и натертой цедрой мандарина. Выложить тесто в форму и сверху засыпать вишней.
Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов, затем еще столько же, но при температуре 160 градусов. Остудить тесто.
Для приготовления крема взбить сливки, маскарпоне и сахарную пудру.
Отрезать ровный ломтик бисквита и пропитать темным ромом. Выложить сверху через кондитерский мешок крем. Украсить можно очищенными дольками мандарина и цедрой апельсина.
Горячий алкогольный напиток грог - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
Не только глинтвейн. Оригинальные рецепты согревающих напитков
23 декабря 2023, 08:00
 
ТуризмТуризмЕда - ТуризмЕдапростые рецептыРецептыНовый годчто приготовить
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала