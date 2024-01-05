Вкусно и быстро! Простые рецепты необычных новогодних десертов
Шеф-кондитеры поделились легкими рецептами новогодних кексов и пахлавы
© Depositphotos.com / photo_stellaГреческое рождественское печенье "Меломакарона" и "Курабьедес"
© Depositphotos.com / photo_stella
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Зимние каникулы — время для семейных чаепитий, для того, чтобы испечь торт или кекс вместе с близкими или приготовить самому, сделав сюрприз родным. Несложные рецепты вкусных десертов от шеф-поваров и ведущих кондитеров известных ресторанов — в подборке РИА Новости.
Рождественский кекс от шеф-повара ресторана Red Wall Игоря Шиянова
© Фото предоставлено рестораном Red WallРождественский кекс
© Фото предоставлено рестораном Red Wall
Рождественский кекс
Ингредиенты:
Яблоко свежее — 70 грамм;
Чернослив — 40 грамм;
Курага — 40 грамм;
Лимонный сок — 8 грамм;
Мед — 40 грамм;
Вода — 60 грамм;
Бадьян — 2 звездочки;
Мускатный орех — 2 грамма;
Гвоздика — 3 штуки;
Корица — 1 палочка;
Коньяк — 10 грамм;
Масло сливочное — 50 грамм;
Сахар тростниковый — 40 грамм;
Яйцо — 1 штука;
Мука пшеничная — 70 грамм;
Разрыхлитель — 4 грамма;
Фундук — 55 грамм;
Шоколад молочный или горький — 150 грамм;
Масло растительное — 50 грамм.
Способ приготовления:
Нарезать яблоко, чернослив, курагу, смешать с бадьяном, мускатным орехом, гвоздикой, корицей. Влить мед и воду, прокипятить. Вытащить из кастрюли гвоздику, бадьян, корицу и оставить на ночь при комнатной температуре. Утром добавить коньяк и лимонный сок.
Готовим вторую смесь. Масло с сахаром взбить добела в миске, добавить яйцо, муку с разрыхлителем и половину мелко нарезанного фундука.
Вручную смешать обе смеси, чтобы не помять яблоки. Выпекать при температуре 150 градусов в течение 40 минут.
Растопить шоколад, влить в него растительное масло, нагреть в течение 15 секунд, добавить орехи. Нанести эту глазурь на кекс. Сверху украсить дольками мандарина, двумя палочками корицы, звездочками бадьяна и веточками розмарина.
Рождественский ламингтон от шеф-кондитера ресторана CuttaCutta Юрия Волкова
© Фото предоставлено рестораном CuttaCuttaоЛамингтон
© Фото предоставлено рестораном CuttaCuttaо
Ламингтон
Ингредиенты:
Бисквит Джоконда:
Миндальная мука — 125 грамм;
Сахарная пудра — 125 грамм;
Яйцо — 3 штуки;
Пшеничная мука — 40 грамм;
Растопленное сливочное масло — 40 грамм;
Белок — 250 грамм;
Сахар — 50 грамм.
Малиновый конфи:
Малиновое пюре — 300 грамм;
Свежемороженая малина — 100 грамм;
Пектин — 6 грамм;
Сахар — 40 грамм.
Глазурь:
Молоко — 150 миллилитров;
Сливочное масло — 15 грамм;
Сахарная пудра — 480 грамм;
Какао — 22 грамма;
Стружка кокоса — 150 грамм.
Крем Шанти:
Сливки — 300 грамм;
Маскарпоне — 150 грамм;
Сахарная пудра — 45 грамм;
Стручок ванили — 1 штука.
Способ приготовления:
Готовим бисквит. Пробиваем блендером до однородной массы миндальную муку, сахарную пудру, яйца, обычную муку.
Взбиваем белок с сахаром, все должно получиться не слишком плотно. Половину белка вливаем в пробитую в блендере массу и перемешиваем. Добавляем растопленное сливочное масло и оставшийся белок, выкладываем на пергамент и отправляем в разогретую до 170 градусов духовку на 12 минут.
Готовим малиновый конфи. Сахар смешиваем с пектином. Греем в сотейнике пюре и свежемороженую малину, чтобы масса стала теплой, и постепенно вливаем, помешивая, пектин. Доводим все до кипения, варим полминуты, снимаем с огня и остужаем час.
Собираем рулет: на бисквит распределяем остывшую массу малинового конфи. Плотно скручиваем тесто, заматываем его в фольгу и убираем в холодильник на час.
Готовим глазурь. Разогреть молоко со сливочным маслом (не до кипения), добавить сахарную пудру и какао, перемешать и убрать в холодильник. Когда глазурь остыла, рулет обваливаем в ней, затем в кокосовой стружке. Убираем в холодильник.
Готовый рулет разрезать и выложить на тарелку, оставляя между кусочками пространство для крема.
Все ингредиенты крема взбиваем и выкладываем между частями рулета с помощью кондитерского мешка. Торт декорируем ягодами и растопленным горьким шоколадом.
Пахлава от шеф-повара ресторана MORÓ Романа Зернова
© Фото предоставлено рестораном MoróПахлава с фисташками и ванильным мороженым
© Фото предоставлено рестораном Moró
Пахлава с фисташками и ванильным мороженым
Ингредиенты:
Тесто фило — 500 грамм;
Масло топленое — 100 грамм;
Дробленые фисташки — 200 грамм;
Мороженое — 70 грамм;
Мед — 100 грамм;
Сахар — 50 грамм;
Вода — 100 грамм.
Способ приготовления:
Половину теста фило разделить на несколько слоев, промазать маслом и проложить дроблеными фисташками.
Сверху накрыть слоями оставшегося теста и выпекать в духовке при 180 градусах до золотистого цвета.
Залить выпечку горячим сиропом из воды, меда и сахара, нарезать на порции, остудить. Между двумя слоями теста положить мороженое.
Чизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу от кондитера ресторана Mr. Lee Бека Кераева
© Фото предоставлено рестораном Mr. LeeЧизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу
© Фото предоставлено рестораном Mr. Lee
Чизкейк с кремом из белого шоколада и юдзу
Ингредиенты:
Сыр Cream Cheese — 500 грамм;
Сахар — 139 грамм;
Сливки — 312 миллилитров;
Крахмал — 23 грамм;
Куриное яйцо — 5 штук;
Пюре юдзу — 20 грамм;
Ягоды — по вкусу.
Способ приготовления:
Миксером смешать до однородной массы Cream Cheese и сахар.
Взбить яйца блендером до меланжа, медленно влить в сырную массу.
В полученную смесь добавить сливки с крахмалом и растопленное пюре юдзу.
Форму для выпечки проложить пергаментом, сформировав борта. Залить сырную массу и выпекать в духовке полчаса при температуре 200 градусов. Готовить в режиме обдув. Подать на стол, украсив ягодами.
Мандариновый тарт от официанта ресторана Sangre Fresca Данила Сехина
© Фото предоставлено рестораном Sangre FrescaМандариновый тарт
© Фото предоставлено рестораном Sangre Fresca
Мандариновый тарт
Ингредиенты:
Жареный миндаль — 250 грамм;
Сливочное масло — 250 грамм;
Сахар тростниковый — 200 грамм;
Сахар обычный — 50 грамм;
Мука — 70 грамм;
Куриное яйцо — 5 штук;
Ром темный — 50 грамм;
Вишня свежемороженая — 300 грамм;
Цедра мандарина — 1 штука;
Сливки — 300 грамм;
Маскарпоне — 75 грамм;
Сахарная пудра — 40 грамм.
Способ приготовления:
Для бисквита: взбить масло с сахаром, добавить молотый миндаль и, хорошо перемешивая, влить яйца по одному. Добавить муку.
Полученную массу перемешать с ромом и натертой цедрой мандарина. Выложить тесто в форму и сверху засыпать вишней.
Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов, затем еще столько же, но при температуре 160 градусов. Остудить тесто.
Для приготовления крема взбить сливки, маскарпоне и сахарную пудру.
Отрезать ровный ломтик бисквита и пропитать темным ромом. Выложить сверху через кондитерский мешок крем. Украсить можно очищенными дольками мандарина и цедрой апельсина.