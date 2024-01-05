https://ria.ru/20240105/rekord-1919793606.html
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру - РИА Новости, 05.01.2024
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру
В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:53
2024-01-05T10:53
2024-01-05T10:53
в мире
финляндия
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/21/1549692169_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_e8fe7c6d26f9bcd0522685e5374fd612.jpg
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт. "Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", – сказано в сообщении. Ранее в четверг около 20 тысяч потребителей остались без электричества из-за морозов в южной и юго-западной части страны. К вечеру четверга подача электроэнергии была восстановлена. Кроме того, финская государственная железнодорожная компания VR отменила часть поездов дальнего следования до конца недели из-за сильных морозов, отмена затронет около 10 тысяч пассажиров, сообщил перевозчик. В Финляндии на фоне морозов четвертый день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили движение общественного транспорта.
https://ria.ru/20240103/shvetsiya-1919571038.html
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/21/1549692169_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_4489f3de9c80ebdee5434c40e06d9e38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, погода
В мире, Финляндия, Погода
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру
В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века — минус 44,3 градуса
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости.
В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает
в пятницу финский метеорологический институт.
"Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", – сказано в сообщении.
Ранее в четверг около 20 тысяч потребителей остались без электричества из-за морозов в южной и юго-западной части страны. К вечеру четверга подача электроэнергии была восстановлена.
Кроме того, финская государственная железнодорожная компания VR отменила часть поездов дальнего следования до конца недели из-за сильных морозов, отмена затронет около 10 тысяч пассажиров, сообщил перевозчик.
В Финляндии на фоне морозов четвертый день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили движение общественного транспорта.
В Швеции зафиксировали 25-летний температурный рекорд января