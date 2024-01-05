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В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру - РИА Новости, 05.01.2024
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10:53 05.01.2024
https://ria.ru/20240105/rekord-1919793606.html
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру - РИА Новости, 05.01.2024
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру
В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт. РИА Новости, 05.01.2024
2024-01-05T10:53
2024-01-05T10:53
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт. "Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", – сказано в сообщении. Ранее в четверг около 20 тысяч потребителей остались без электричества из-за морозов в южной и юго-западной части страны. К вечеру четверга подача электроэнергии была восстановлена. Кроме того, финская государственная железнодорожная компания VR отменила часть поездов дальнего следования до конца недели из-за сильных морозов, отмена затронет около 10 тысяч пассажиров, сообщил перевозчик. В Финляндии на фоне морозов четвертый день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили движение общественного транспорта.
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в мире, финляндия, погода
В мире, Финляндия, Погода
В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру

В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века — минус 44,3 градуса

CC BY 2.0 / Leo-setä / HimosЗима в Финляндии
Зима в Финляндии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
CC BY 2.0 / Leo-setä / Himos
Зима в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт.
"Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", – сказано в сообщении.
Ранее в четверг около 20 тысяч потребителей остались без электричества из-за морозов в южной и юго-западной части страны. К вечеру четверга подача электроэнергии была восстановлена.
Кроме того, финская государственная железнодорожная компания VR отменила часть поездов дальнего следования до конца недели из-за сильных морозов, отмена затронет около 10 тысяч пассажиров, сообщил перевозчик.
В Финляндии на фоне морозов четвертый день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили движение общественного транспорта.
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