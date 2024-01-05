https://ria.ru/20240105/rekord-1919793606.html

В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру

В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру - РИА Новости, 05.01.2024

В Финляндии зафиксировали рекордно низкую для XXI века температуру

В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт. РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T10:53

2024-01-05T10:53

2024-01-05T10:53

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МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. В Финляндии установлен температурный рекорд XXI века на отметке минус 44,3 градуса, сообщает в пятницу финский метеорологический институт. "Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", – сказано в сообщении. Ранее в четверг около 20 тысяч потребителей остались без электричества из-за морозов в южной и юго-западной части страны. К вечеру четверга подача электроэнергии была восстановлена. Кроме того, финская государственная железнодорожная компания VR отменила часть поездов дальнего следования до конца недели из-за сильных морозов, отмена затронет около 10 тысяч пассажиров, сообщил перевозчик. В Финляндии на фоне морозов четвертый день подряд задерживаются пригородные поезда и поезда дальнего следования. Задержки составляют от 30 минут до трех часов. Некоторые маршруты отменены. Кроме того, продолжающиеся холода затруднили движение общественного транспорта.

https://ria.ru/20240103/shvetsiya-1919571038.html

финляндия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, погода